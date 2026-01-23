El Museo Leonora Carrington tendrá la velada Noche de Hechizo y Armonía, hoy 23 de enero a las 19:00 horas, en la Sala de Musas, que propone una experiencia que combina magia, música y convivencia en un formato pensado para públicos de distintas edades.

La noche estará marcada por la participación del ilusionista Ricardo HUD, cuyo espectáculo articula recursos de ilusionismo, mentalismo, hipnosis y manipulación de cartas.

Su presentación se caracteriza por la cercanía con el público y por una puesta en escena que juega con la sorpresa, el humor y la interacción directa, elementos que definen el ritmo central de la velada.

El programa musical suma la presencia del Cuarteto de Saxofones de la Escuela Estatal de Música, que aportará una atmósfera sonora que dialoga con el espacio museístico y acompaña el tránsito del público durante la noche.

A esta experiencia se integra la selección musical de DJ Rarri JMZ, quien amplía el registro sonoro hacia un ambiente contemporáneo y relajado.

La actividad incluye también un espacio para conocer productos y accesorios de Emprende, así como una oferta de alimentos y bebidas que permite al público permanecer y recorrer el museo con mayor calma. Este componente convierte la noche en un punto de encuentro donde el arte se cruza con la música y el intercambio social.

Noche de Hechizo y Armonía se realizará con acceso general de 65 pesos por persona.

Los boletos estarán disponibles en la tienda del museo, ofreciendo una alternativa cultural nocturna que invita a vivir el museo desde otra perspectiva.