Noches de recorrido en el CEART

El Centro de las Artes de San Luis (CEART) amplía su horario durante Semana Santa e integra recorridos nocturnos que permiten visitar sus exposiciones vigentes en un formato distinto.

Con vigencia hasta el 5 de abril, el público puede acceder a salas y espacios abiertos en horarios extendidos, con especial atención a las "Noches de recorrido" programadas el 2 y 3 de abril a las 20:00 horas, pensadas para recorrer el recinto y sus muestras en un ambiente nocturno.

Durante estos recorridos, una de las exposiciones que se visitan es "Ritmo cromático" de Rosa Luz Villasuso, que centra su propuesta en el uso del color, la textura y la composición. Las piezas plantean un diálogo visual basado en contrastes y combinaciones cromáticas que remiten a paisajes, recuerdos y estados emocionales, a partir de una construcción plástica que prioriza la materia y la disposición de los elementos.

En otra de las salas se presenta "Córtex. Umbral entre lo visible y lo contenido" de Isela Vargas, donde la obra se enfoca en la relación entre cuerpo, memoria y materia. A través de distintas piezas, la artista explora la superficie como punto de contacto entre lo físico y lo perceptivo, con trabajos que remiten a la piel, la huella y la identidad como registros de experiencia.

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El recorrido también incluye la 19 Bienal Internacional del Cartel en México, titulada "El cartel como memoria del mundo: Cultura de paz", distribuida en varios espacios del recinto.

Esta muestra reúne carteles de distintos contextos que abordan problemáticas sociales y culturales, con énfasis en la comunicación visual como herramienta de reflexión y registro histórico.

A lo largo de la visita, el público transita entre propuestas que abordan el color, la materialidad y la imagen gráfica desde distintos enfoques, lo que permite un recorrido continuo entre lenguajes y formatos.

Las "Noches de recorrido" amplían esta experiencia al integrar la iluminación nocturna del espacio, lo que modifica la percepción de las obras y del propio recinto.