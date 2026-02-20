Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz
La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí interpretó clásicos de José Alfredo Jiménez ante un público lleno.
Galeria
San Luis Potosí, SLP.– El Teatro de la Paz fue sede de un homenaje sinfónico por el natalicio de José Alfredo Jiménez, donde se presentó un espectáculo que reunió a decenas de asistentes en el emblemático recinto.
La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP), bajo la dirección de Enrique Barrios y con la participación del tenor Mauro Calderón, interpretó arreglos sinfónicos de temas representativos del compositor guanajuatense, entre ellos "El Rey", "Si Nos Dejan", "Ella" y "Caminos de Guanajuato".
El público llenó el teatro y acompañó las interpretaciones con aplausos durante la velada.
El concierto fue impulsado a través de la Secretaría de Cultura (Secult) como parte de las actividades orientadas a promover el acceso al arte y fortalecer la oferta cultural en la entidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz
Redacción
La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí interpretó clásicos de José Alfredo Jiménez ante un público lleno.
¡MUCHA LUCHA! KIKI BALL, HOY EN EL M. FEDERICO SILVA
Estrella Govea
Celebración de identidades disidentes a través del arte, la moda y el performance