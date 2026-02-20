logo pulso
Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí interpretó clásicos de José Alfredo Jiménez ante un público lleno.

Por Redacción PULSO

Febrero 20, 2026 03:46 p.m.
San Luis Potosí, SLP.– El Teatro de la Paz fue sede de un homenaje sinfónico por el natalicio de José Alfredo Jiménez, donde se presentó un espectáculo que reunió a decenas de asistentes en el emblemático recinto.

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP), bajo la dirección de Enrique Barrios y con la participación del tenor Mauro Calderón, interpretó arreglos sinfónicos de temas representativos del compositor guanajuatense, entre ellos "El Rey", "Si Nos Dejan", "Ella" y "Caminos de Guanajuato".

El público llenó el teatro y acompañó las interpretaciones con aplausos durante la velada.

El concierto fue impulsado a través de la Secretaría de Cultura (Secult) como parte de las actividades orientadas a promover el acceso al arte y fortalecer la oferta cultural en la entidad.

