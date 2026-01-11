Pablo Leal presenta Fractales subyacentes

Se inaugurará la exposición fotográfica Fractales subyacentes, del artista potosino Pablo Leal de la Rosa, en la Casa Museo Manuel José Othón, con apertura programada para el lunes 12 de enero a las 19:30 horas.

La muestra presenta un proyecto individual que reúne imágenes construidas desde la observación atenta de formas, estructuras y patrones que aparecen en el entorno cotidiano. A través de la fotografía, Leal de la Rosa propone un recorrido visual que invita a detener la mirada en detalles que suelen pasar desapercibidos y que establecen relaciones entre naturaleza, arquitectura y percepción.

El trabajo parte de una exploración personal de la imagen como detonante de experiencia visual. El autor concibe cada fotografía como un punto de partida para el desplazamiento de la mirada, donde las composiciones sugieren continuidad, repetición y variación, elementos asociados a la noción de fractal que da nombre a la exposición.

Pablo Leal de la Rosa se formó en la Escuela Activa de Fotografía de la Ciudad de México, de donde egresó en 2015. Su obra ha sido exhibida en espacios de la capital del país y de San Luis Potosí, entre ellos el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del Instituto Potosino de Bellas Artes, además de difundirse en plataformas digitales y proyectos culturales y artísticos.

La inauguración de Fractales subyacentes marca una nueva presentación individual del fotógrafo en la ciudad y suma una propuesta contemporánea a la programación expositiva del museo, espacio que continúa albergando proyectos visuales de creadores locales y nacionales.