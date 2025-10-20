Pátzcuaro vibra con el Xantolo: música, color y tradición

Con comparsas, danzas, música y color, el Xantolo potosino transformó las calles de Pátzcuaro, Michoacán, en una fiesta llena de identidad y tradición compartida.

El Pueblo Mágico se llenó de vida con esta celebración ancestral originaria de la Huasteca potosina, que este 2025 se compartió con la comunidad michoacana como muestra de la riqueza cultural de San Luis Potosí.

Organizado por la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, el desfile recorrió desde el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita hasta la presidencia municipal de Pátzcuaro. Las comparsas, máscaras, atuendos típicos y música de viento convirtieron las calles en una expresión viva de memoria y respeto por quienes ya partieron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El arte, el color y el espíritu comunitario marcaron el cierre de esta jornada, que reafirmó la importancia de preservar y difundir las tradiciones populares como un puente entre regiones y generaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Ingresan casi 300 mdp por regularización de "chocolates"