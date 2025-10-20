CUANDO EL ARTE ABRAZA LA PIEL

Entre destellos de color y formas que parecen flotar fuera del muro, una figura infantil sonríe rodeada de galaxias, estrellas y luces. Es Destellos únicos, mural creado por la artista potosina Joselin Pérez, “Joss”, quien encontró en el arte urbano una forma de abrazar la diferencia. La obra, instalada en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí (MAC), es un homenaje a su hermana menor, quien vive con vitiligo, y una invitación a mirar con empatía aquello que nos distingue.

El vitiligo es una condición dermatológica que provoca la pérdida de pigmento en la piel, generando manchas blancas de distinta forma y tamaño. No es contagiosa ni representa un riesgo físico, pero sí puede tener un fuerte impacto emocional y social debido a la falta de información y a los estigmas que suelen rodearla.

“Yo quería darle visibilidad a algo que no se habla mucho”, explica Joss. “Mi hermana nunca lo ocultó, pero sí existía esa diferencia, sobre todo cuando otras personas hacían comentarios o apodos sin entender lo que implica”. Así nació la idea de crear una pieza que irradiara luz y fortaleza, donde cada destello simboliza una cualidad: valentía, creatividad, amor y alegría.

UN UNIVERSO LÚDICO QUE EQUILIBRA

TERNURA Y FUERZA

El proceso detrás del mural duró más de seis meses: desde la investigación y los bocetos hasta la aprobación del diseño. La ejecución, realizada en quince días, combinó pintura mural con una técnica poco común en San Luis Potosí: una instalación en relieve con elementos 3D, inspirada en el papercraft, disciplina que la artista ha explorado desde sus estudios de Diseño Gráfico. “Quise experimentar, llevar lo que hacía en maquetas al muro. Fue un reto físico y técnico, pero también una experiencia muy bonita”, recuerda.

En su propuesta visual, Joss mezcla colores vibrantes, constelaciones y símbolos ligados a la infancia. El resultado es un universo lúdico que equilibra ternura y fuerza. “Quería que fuera un mural alegre, que hablara desde la mirada de una niña y no desde la enfermedad”, dice.

Más allá de su valor estético, Destellos únicos busca sensibilizar. Para la artista, el arte puede convertirse en un vehículo para normalizar la diferencia y abrir conversaciones sobre temas poco representados. “A veces no conocemos lo que viven otras personas. El vitiligo es algo muy común, pero se desconoce mucho sobre él. Si mi mural logra que alguien se pregunte por qué hay esas ‘manchitas’ y quiera saber más, ya cumplió su propósito”.

DESINFORMACIÓN, PREJUICIOS Y BULLYING

Aunque se estima que entre el 1 y el 2 % de la población mundial vive con vitiligo, en México sigue siendo un tema poco visible. Más allá de sus implicaciones médicas, la condición suele enfrentarse a la desinformación, los prejuicios y el bullying. Con su mural, Joss busca cambiar esa mirada y mostrar que la diferencia también es una forma de belleza.

En el mural, los destellos no son solo luces: son fragmentos de energía que envuelven a la figura central, una niña que parece flotar entre galaxias. Las manchas que recorren su piel brillan contrastando con tonalidades azules y lilas, transforma lo que podría verse como diferencia en un signo de poder. A su alrededor, las estrellas simbolizan las virtudes que Joss reconoce en su hermana: la alegría, la valentía y la creatividad.

Con apenas 23 años, Joss forma parte de una nueva generación de creadoras que están transformando la escena del arte urbano potosino. Su obra, cargada de color y emotividad, demuestra que el muralismo contemporáneo no solo decora muros: también construye empatía.

“Cada artista tiene algo bueno que aportar”, añade. “Yo solo quiero que mi hermana —y quienes se vean reflejados en ella— sepan que las diferencias no nos alejan, sino que nos hacen únicos.”

CADA DIFERENCIA TAMBIÉN PUEDE SER

UN DESTELLO DE LUZ

El día que su hermana vio el mural por primera vez, no sabía que era la protagonista. “Se conmovió mucho —cuenta Joss—, porque no imaginaba que algo tan personal se transformara en arte”.

En un país donde los apodos son parte del lenguaje cotidiano, Joss propone otra forma de mirar: con respeto, curiosidad y ternura, su arte recuerda que cada diferencia también puede ser un destello de luz. El muro se presenta como punto de conversación entre visitantes del MAC y estará vigente hasta el próximo 3 de noviembre.