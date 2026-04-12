"PINGO" PRESENTARÁ "MONOS EN SU TINTA"

El caricaturista Alfredo Narváez presentará su exposición "Monos en su tinta", en la Casa Museo Manuel José Othón, y ademas participará en el programa "Todos los lunes son de Palique", este lunes 13 de abril a las 19:30 horas.

El palique se centrará en la trayectoria de Narváez, conocido como "Pingo", quien inició en el cartón deportivo entre 1985 y 1991 y desde entonces se integró como cartonista editorial en Periódico Pulso Diario de San Luis.

Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Estatal CREA en 1987, el Premio Nacional CREA en 1988 y diversos premios estatales de periodismo, lo que lo posiciona como una figura constante en el ámbito periodístico del estado.

A lo largo de casi cuatro décadas, su producción suma más de 30 mil piezas, en las que gesta una línea de crítica basada en hechos públicos y declaraciones verificables.

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El autor ha señalado que su postura se enfoca en la función pública y evita lo privado, con la intención de sostener un ejercicio crítico que dialogue con la realidad política y social sin desligarse de la responsabilidad informativa.

La exposición "Monos en su tinta" reúne una selección representativa de este trabajo, donde el humor y la observación social aparecen como herramientas para interpretar el contexto.

Las piezas han sido exhibidas en espacios como la Delegación Estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad de Matehuala y el Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo que amplía su alcance dentro de la escena cultural y académica.

Como parte del programa, el palique también abre la conversación sobre el papel de la caricatura política en la opinión pública. Narváez ha insistido en la importancia de contrastar información y analizar los contenidos antes de emitir juicios, postura que se integra a la lógica de este encuentro, donde el intercambio con el público forma parte del ejercicio cultural.