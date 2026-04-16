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Cultura

"PINGO" Y SU VISIÓN DE LA CARICATURA POLÍTICA

Su trabajo se centra en la función pública y evita la vida privada para mantener una línea de crítica sustentada en hechos

Por Estrella Govea

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
"PINGO" Y SU VISIÓN DE LA CARICATURA POLÍTICA

La Casa Museo Manuel José Othón llevó a cabo una nueva sesión del programa "Todos los lunes son de Palique" con la participación del caricaturista Alfredo Narváez, conocido como "Pingo", en el marco de la inauguración de la exposición "Monos en su tinta". 

Durante el encuentro, Narváez expuso su recorrido en el periodismo gráfico, desde sus inicios en el cartón deportivo en la década de 1980 hasta su consolidación como cartonista editorial en Pulso Diario de San Luis.

Señaló que su ingreso a la caricatura política se dio a partir de una oportunidad dentro del medio, lo que implicó un aprendizaje constante sobre el contexto político para evitar errores en la representación de los temas. 

En relación con su práctica, explicó que la caricatura funciona como una construcción de metáforas visuales que parten de la observación de hechos públicos. Indicó que su criterio de selección se basa en temas con impacto social y en la posibilidad de generar lectura entre quienes observan el cartón. "Lo que yo hago no quiere decir que es lo que yo estoy diciendo, sino cómo lo interpreta el que está viendo", comentó durante la charla.  

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Asimismo, el autor detalló su proceso técnico, que inicia con la revisión constante de información y continúa con la elaboración de bocetos a lápiz antes del entintado final. Destacó que el trabajo en tinta implica decisiones definitivas, ya que no permite correcciones, y subrayó que cada pieza responde a una idea que debe resolverse en el momento para no perderse. 

Narváez abordó los límites de la caricatura política y su relación con la ética periodística. Afirmó que su trabajo se centra en la función pública y evita la vida privada, con el objetivo de mantener una línea de crítica sustentada en hechos.

También señaló que la recepción de sus cartones depende de la interpretación del público, lo que forma parte del sentido de este lenguaje dentro del espacio editorial.

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