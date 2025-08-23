logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Por Estrella Govea

Agosto 23, 2025 01:38 p.m.
A
Reflexiones sobre cine contemporáneo, en nuevo volumen de ensayos

Sebastián Rodríguez Rivera presentará el libro de su autoría 'El laberinto en la mirada: ensayos sobre cine', este sábado 23 de agosto en la Cineteca Alameda. El evento se realizará a las 19:00 horas con la participación de Aldo Patlán y David Ortiz como presentadores.

La obra publicada por Editorial Tipografía de Letrán reúne una serie de ensayos que recorren distintas aristas del séptimo arte. Rodríguez Rivera plantea el cine como una vivencia y como parte de los entramados culturales que marcan al siglo XXI. El libro integra textos de corte teórico, reseñas críticas y análisis de realizadores tanto mexicanos como internacionales.

En sus páginas, el autor explora temas como la construcción del espacio fílmico, las voces narrativas y la relación del cine con otras artes y medios, entre ellos la literatura, los videojuegos y la arquitectura.

Uno de los apartados más destacados es el estudio sobre la obra de Alonso Ruizpalacios desde la perspectiva arquitectónica, así como un análisis del proceso de adaptación al cine del cuento Tlön, Uqbar, Orbis Tertius de Jorge Luis Borges.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El volumen combina la reflexión académica con un estilo accesible, lo que lo convierte en material de interés tanto para estudiantes de cine como para lectores que buscan acercarse al lenguaje cinematográfico.

La propuesta de Rodríguez Rivera armoniza la teorización de los mecanismos del cine con ejemplos clásicos y contemporáneos, creando un puente entre la crítica especializada y el público en general.

Su libro se inscribe en una línea de estudios que buscan entender al cine más allá de sus narrativas, como un medio en constante diálogo con las artes y las formas de representación cultural contemporánea.

SLP

Estrella Govea

Sebastián Rodríguez Rivera hablará de su nueva obra en Cineteca Alameda

