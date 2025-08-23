Festival de Cactáceas en el Museo del Ferrocarril

El Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona” recibe este fin de semana el Festival de Cactáceas, una actividad dedicada a la exhibición, venta y conocimiento de estas plantas, así como a talleres dirigidos a todo público. La jornada comenzó el viernes 22 de agosto y continúa el sábado y domingo en un horario de 11:00 a 17:00 horas.

El sábado 23 de agosto el programa incluye el taller de germinación de semillas, impartido por el Dr. Cactusein de Cactulentas Cuatla, a las 12:00 horas, con cuota de recuperación. Más tarde, a las 13:30 horas, se llevará a cabo la actividad infantil “Cactíteres”, que no tendrá costo. La jornada cerrará con el taller “Del microinjerto al macroinjerto”, a cargo del Dr. Ernesto Cruz, programado para las 15:00 horas.

El domingo 24 de agosto se suman nuevas actividades. A las 12:00 horas se realizará la dinámica para niñas y niños “Sherlock Tópez & la abeja reina desaparecida”, de acceso gratuito. A las 13:30 horas, Armando Cruz impartirá el taller “Cultivo, cuidado y reproducción de cactáceas”, también con cuota de recuperación.

El festival ofrece además un espacio de exposición y venta en el que se pueden encontrar distintas especies de cactáceas, así como productos relacionados con su cultivo: tierra, fertilizantes y accesorios especializados. La intención es acercar tanto a coleccionistas como a familias al conocimiento y aprecio de estas plantas.

