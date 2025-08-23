logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Festival de Cactáceas en el Museo del Ferrocarril

Por Estrella Govea

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Festival de Cactáceas en el Museo del Ferrocarril

El Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona” recibe este fin de semana el Festival de Cactáceas, una actividad dedicada a la exhibición, venta y conocimiento de estas plantas, así como a talleres dirigidos a todo público. La jornada comenzó el viernes 22 de agosto y continúa el sábado y domingo en un horario de 11:00 a 17:00 horas.

El sábado 23 de agosto el programa incluye el taller de germinación de semillas, impartido por el Dr. Cactusein de Cactulentas Cuatla, a las 12:00 horas, con cuota de recuperación. Más tarde, a las 13:30 horas, se llevará a cabo la actividad infantil “Cactíteres”, que no tendrá costo. La jornada cerrará con el taller “Del microinjerto al macroinjerto”, a cargo del Dr. Ernesto Cruz, programado para las 15:00 horas.

El domingo 24 de agosto se suman nuevas actividades. A las 12:00 horas se realizará la dinámica para niñas y niños “Sherlock Tópez & la abeja reina desaparecida”, de acceso gratuito. A las 13:30 horas, Armando Cruz impartirá el taller “Cultivo, cuidado y reproducción de cactáceas”, también con cuota de recuperación.

El festival ofrece además un espacio de exposición y venta en el que se pueden encontrar distintas especies de cactáceas, así como productos relacionados con su cultivo: tierra, fertilizantes y accesorios especializados. La intención es acercar tanto a coleccionistas como a familias al conocimiento y aprecio de estas plantas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bibiana Camacho presenta “Instantes oscuros”
Bibiana Camacho presenta “Instantes oscuros”

Bibiana Camacho presenta “Instantes oscuros”

SLP

Estrella Govea

HUELLAS QUE PESAN: VIAJAR SIN DESPLAZAR
HUELLAS QUE PESAN: VIAJAR SIN DESPLAZAR

HUELLAS QUE PESAN: VIAJAR SIN DESPLAZAR

SLP

PULSO

Festival de Cactáceas en el Museo del Ferrocarril
Festival de Cactáceas en el Museo del Ferrocarril

Festival de Cactáceas en el Museo del Ferrocarril

SLP

Estrella Govea

Decían por ahí
Decían por ahí

Decían por ahí

SLP

Redacción