Robo de pinturas en museo Magnani Rocca en Parma

ROMA (AP) — Ladrones se llevaron tres pinturas de Renoir, Cézanne y Matisse valoradas en millones de euros de un museo cerca de la ciudad de Parma, en el norte de Italia, informó la policía el lunes.

Robo en museo Magnani Rocca en Parma

El robo ocurrió la noche del 22 al 23 de marzo, y los ladrones forzaron la puerta de entrada, detalló la policía.

Las tres pinturas robadas son "Peces", de Auguste Renoir; "Naturaleza muerta con cerezas", de Paul Cézanne; y "Odalisca en la terraza", de Henri Matisse.

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La Fundación Magnani Rocca, un museo privado, se encuentra en el corazón de una zona rural a 20 kilómetros (12 millas) de Parma.

Medios locales publicaron que los ladrones lograron hacerse con las pinturas en menos de tres minutos y escapar a través de los jardines del museo.

Investigación y contexto del robo

Fundada en 1977, la fundación alberga la colección del historiador del arte Luigi Magnani e incluye también obras de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya y Monet.

El museo cree que una banda estructurada y organizada fue responsable del robo, que se vio interrumpido por la alarma, según medios locales.

El museo no publicó ningún comunicado sobre el robo en su sitio web y no fue posible contactar con la institución para obtener comentarios, ya que permanece cerrado los lunes.

El delito en Parma se produjo después de una serie de robos de alto perfil en importantes museos europeos, incluido un incidente de gran magnitud en octubre, cuando ladrones sustrajeron joyas y otros objetos valorados en 88 millones de euros (101 millones de dólares) del Louvre, en París.

El experto italiano en arte Claudio Strinati dijo que las tres pinturas robadas son obras menores de los tres maestros.

"El cuadro de Renoir, por ejemplo, es muy hermoso, pero, dentro del contexto de la fundación en su conjunto, no está entre las obras más importantes", dijo a The Associated Press.

Strinati agregó que al robo podría seguirle una solicitud de rescate.

"Los robos de arte pueden, de hecho, llevarse a cabo con el propósito de extorsión", señaló.