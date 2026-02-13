SASKIA NIÑO FIRMA EJEMPLARES EN GANDHI CARRANZA

Saskia Niño de Rivera se presentó el pasado 11 de febrero en la librería Gandhi de Avenida Carranza, en San Luis Potosí, donde sostuvo una firma de libros que reunió a decenas de lectoras y lectores interesados en conocer a la autora y activista.

La visita formó parte de su recorrido por la capital potosina para presentar su más reciente publicación, Esta soy.

Desde antes del horario anunciado, el público comenzó a reunirse en el espacio de la librería. Jóvenes, estudiantes, personas adultas y seguidores de su trabajo esperaron turno para intercambiar algunas palabras con la autora, tomarse fotografías y obtener el ejemplar firmado. La asistencia confirmó el interés que ha generado el libro, en el que Niño de Rivera expone reflexiones personales sobre su vida, su trayectoria en el sistema penitenciario y los valores que han guiado su activismo.

Durante su estancia en la ciudad, la autora también se presentó en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde dialogó sobre Esta soy acompañada, por José Mario de la Garza. La conferencia fue moderada por Vanessa Cortés Colis y reunió a estudiantes y público en general.

En ese espacio, Niño de Rivera abordó temas centrales de su trabajo: la violencia como consecuencia de fallas estructurales, la corrupción como uno de los principales obstáculos del sistema de justicia y la necesidad de fortalecer la prevención del delito. Señaló que la delincuencia no puede analizarse sin considerar los contextos sociales en los que se desarrolla y sostuvo que la reinserción social ha dejado de ser prioridad en el país.

También habló sobre la empatía como herramienta para comprender la conducta antisocial y cuestionó el enfoque punitivo que domina el debate público en materia de seguridad.

Subrayó que el castigo por sí solo no resuelve los problemas estructurales que originan la violencia y defendió la importancia de escuchar tanto a víctimas como a personas privadas de la libertad.

En Esta soy, Niño de Rivera se aparta del formato testimonial de terceros que ha caracterizado parte de su obra y ofrece un relato en primera persona. El libro reúne experiencias sobre su vida familiar, su paso por la Policía Federal, su trabajo en cárceles y los momentos de crisis que han marcado su trayectoria pública.

En la jornada en Gandhi Carranza, la autora dedicó tiempo a cada lector y lectora, en un encuentro cercano que marcó su paso por San Luis Potosí.