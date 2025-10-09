Senado asegura que el Festival Cervantino está blindado
Guanajuato listo para recibir el evento cultural más importante de América Latina
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Senadores destacaron que el Festival Internacional Cervantino se encuentra blindado en materia de seguridad por lo que llamaron a la ciudadanía a asistir al máximo evento cultural y artístico del país.
En un pronunciamiento expusieron que Guanajuato está preparado para recibir visitantes gracias a la mejora en los índices de seguridad, gracias a la estrategia de construcción de paz implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Emmanuel Reyes Carmona, del grupo parlamentario de Morena, recordó que el Cervantino inicia este jueves 9 de octubre en Guanajuato y todo está listo para la edición número 53 del festival, considerado el evento cultural más importante de América Latina, con la participación de 3 mil 458 artistas de 31 países, incluidos 2 mil 938 mexicanos y 420 extranjeros.
Destacó que esta edición tendrá como invitados de honor al Reino Unido y al estado de Veracruz, resaltando la riqueza multicultural de ambos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Añadió que con el apoyo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, Omar García Harfuch, el festival se encuentra blindado para tranquilidad de visitantes nacionales y extranjeros.
En ese sentido, refirió que Guanajuato ha logrado reducir la inseguridad en 61% de febrero a septiembre. Entre las actividades que recomendó están las tradicionales callejoneadas, las presentaciones en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, el recorrido por el Callejón del Beso, y visitas culturales a la Alhóndiga de Granaditas y al mirador del Pípila.
no te pierdas estas noticias
Senado asegura que el Festival Cervantino está blindado
El Universal
Guanajuato listo para recibir el evento cultural más importante de América Latina
Descubre las obras esenciales de László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura
El Universal
Conoce las obras clave de László Krasznahorkai, autor premiado con el Nobel de Literatura 2025
Jajack Movement presente en el Cervantino
El Universal
Conoce la participación de Jajack Movement en el Festival Internacional Cervantino con su obra 'Samsara of Blossom'.