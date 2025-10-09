Senado asegura que el Festival Cervantino está blindado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Senadores destacaron que el Festival Internacional Cervantino se encuentra blindado en materia de seguridad por lo que llamaron a la ciudadanía a asistir al máximo evento cultural y artístico del país.

En un pronunciamiento expusieron que Guanajuato está preparado para recibir visitantes gracias a la mejora en los índices de seguridad, gracias a la estrategia de construcción de paz implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Emmanuel Reyes Carmona, del grupo parlamentario de Morena, recordó que el Cervantino inicia este jueves 9 de octubre en Guanajuato y todo está listo para la edición número 53 del festival, considerado el evento cultural más importante de América Latina, con la participación de 3 mil 458 artistas de 31 países, incluidos 2 mil 938 mexicanos y 420 extranjeros.

Destacó que esta edición tendrá como invitados de honor al Reino Unido y al estado de Veracruz, resaltando la riqueza multicultural de ambos.

Añadió que con el apoyo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, Omar García Harfuch, el festival se encuentra blindado para tranquilidad de visitantes nacionales y extranjeros.

En ese sentido, refirió que Guanajuato ha logrado reducir la inseguridad en 61% de febrero a septiembre. Entre las actividades que recomendó están las tradicionales callejoneadas, las presentaciones en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, el recorrido por el Callejón del Beso, y visitas culturales a la Alhóndiga de Granaditas y al mirador del Pípila.