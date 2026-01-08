logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Sin aliento en la Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Sin aliento en la Cineteca Alameda

Sin aliento (À bout de souffle, 1960), ópera prima de Jean-Luc Godard se proyecta en la Cineteca Alameda, uno de los títulos centrales del cine francés del siglo XX, con proyecciones a lo largo de la segunda semana de enero.

Las funciones se realizarán en los siguientes horarios:08 de enero a las 18:00 horas; 09 de enero a las 16:00 horas; 10 de enero a las 18:00 horas; 11 de enero a las 16:00 horas; 12 de enero a las 18:00 horas; 13 de enero a las 16:00 horas; y 14 de enero a las 18:00 horas. La película sigue a Michel Poiccard, un delincuente que huye tras matar a un policía y llega a París con la intención de cobrar una deuda y reencontrarse con Patricia, una joven periodista estadounidense. Mientras evita a las autoridades, la relación entre ambos se vuelve tensa y ambigua, marcada por la desconfianza y decisiones que conducen a un desenlace fatal.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    GUADALUPE REINAS 2025
    GUADALUPE REINAS 2025

    GUADALUPE REINAS 2025

    SLP

    Estrella Govea

    Leer en tribu, cerrar el año en comunidad

    La Empleada en la Cineteca Alameda
    La Empleada en la Cineteca Alameda

    La Empleada en la Cineteca Alameda

    SLP

    Estrella Govea

    Ana Castelán y el lenguaje del rebozo
    Ana Castelán y el lenguaje del rebozo

    Ana Castelán y el lenguaje del rebozo

    SLP

    Estrella Govea

    Emilio Salazar Touché y la abstracción orgánica
    Emilio Salazar Touché y la abstracción orgánica

    Emilio Salazar Touché y la abstracción orgánica

    SLP

    Estrella Govea