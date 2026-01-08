Sin aliento en la Cineteca Alameda

Sin aliento (À bout de souffle, 1960), ópera prima de Jean-Luc Godard se proyecta en la Cineteca Alameda, uno de los títulos centrales del cine francés del siglo XX, con proyecciones a lo largo de la segunda semana de enero.

Las funciones se realizarán en los siguientes horarios:08 de enero a las 18:00 horas; 09 de enero a las 16:00 horas; 10 de enero a las 18:00 horas; 11 de enero a las 16:00 horas; 12 de enero a las 18:00 horas; 13 de enero a las 16:00 horas; y 14 de enero a las 18:00 horas. La película sigue a Michel Poiccard, un delincuente que huye tras matar a un policía y llega a París con la intención de cobrar una deuda y reencontrarse con Patricia, una joven periodista estadounidense. Mientras evita a las autoridades, la relación entre ambos se vuelve tensa y ambigua, marcada por la desconfianza y decisiones que conducen a un desenlace fatal.