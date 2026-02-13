logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Sonidero Lab Popular en la "Pista Popular"

Por Estrella Govea

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Sonidero Lab Popular en la "Pista Popular"

El ciclo "Museo Federico Silva: tu espacio de libertad" se inaugurará el  día de hoy viernes 13 de febrero, de 18:00 a 21:00 horas, con el evento "Pista Popular", una propuesta que integra cultura sonidera y arte digital en la explanada del recinto. 

La jornada combinará la tradición del baile sonidero con una intervención de arte digital a cargo del artista visual Sr. Crisis, referente local en diseño generativo y narrativa digital. Su propuesta de mapping dialogará con la arquitectura del museo y acompañará la selección musical programada para la noche.

La iniciativa está organizada por Sonidero Lab Popular, proyecto encabezado por César Lugo-Elías bajo el alias DJ Santo. Esta plataforma funciona como un laboratorio móvil para experiencias sonoras y encuentros comunitarios en espacios públicos. El proyecto surgió tras su investigación doctoral en diseño, centrada en la experiencia de la pista de baile como espacio de interacción social.

Sonidero Lab Popular promueve la activación de espacios urbanos mediante presentaciones musicales, talleres de DJ y sesiones abiertas que buscan acercar la cultura del sonido a distintos públicos. El nombre del proyecto retoma el término "sonidero" por su vínculo con el uso de equipo de audio en la vía pública y alude a las siglas SLP como referencia local.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con "Pista Popular", se dará cabida a propuestas de música, danza y performance en su explanada. La primera edición contará con la participación de DJs locales y talento emergente en un formato que prioriza la convivencia intergeneracional y el uso del espacio público como punto de encuentro cultural.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Presentan el nuevo himno oficial de SLP
Video | Presentan el nuevo himno oficial de SLP

Video | Presentan el nuevo himno oficial de SLP

SLP

Pulso Online

El tema "Viva San Luis" fue creado por la agrupación potosina Los Acosta

Inaugurarán exposiciones en el MAC
Inaugurarán exposiciones en el MAC

Inaugurarán exposiciones en el MAC

SLP

Estrella Govea

Presentan Soledades que muerden
Presentan Soledades que muerden

Presentan Soledades que muerden

SLP

Estrella Govea

LA CAMERATA DE SAN LUIS HOY, EN CONCIERTO
LA CAMERATA DE SAN LUIS HOY, EN CONCIERTO

LA CAMERATA DE SAN LUIS HOY, EN CONCIERTO

SLP

Estrella Govea

Presentará "De la forma al sentimiento: Barroco y romanticismo", en el Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa"