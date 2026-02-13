Sonidero Lab Popular en la "Pista Popular"

El ciclo "Museo Federico Silva: tu espacio de libertad" se inaugurará el día de hoy viernes 13 de febrero, de 18:00 a 21:00 horas, con el evento "Pista Popular", una propuesta que integra cultura sonidera y arte digital en la explanada del recinto.

La jornada combinará la tradición del baile sonidero con una intervención de arte digital a cargo del artista visual Sr. Crisis, referente local en diseño generativo y narrativa digital. Su propuesta de mapping dialogará con la arquitectura del museo y acompañará la selección musical programada para la noche.

La iniciativa está organizada por Sonidero Lab Popular, proyecto encabezado por César Lugo-Elías bajo el alias DJ Santo. Esta plataforma funciona como un laboratorio móvil para experiencias sonoras y encuentros comunitarios en espacios públicos. El proyecto surgió tras su investigación doctoral en diseño, centrada en la experiencia de la pista de baile como espacio de interacción social.

Sonidero Lab Popular promueve la activación de espacios urbanos mediante presentaciones musicales, talleres de DJ y sesiones abiertas que buscan acercar la cultura del sonido a distintos públicos. El nombre del proyecto retoma el término "sonidero" por su vínculo con el uso de equipo de audio en la vía pública y alude a las siglas SLP como referencia local.

Con "Pista Popular", se dará cabida a propuestas de música, danza y performance en su explanada. La primera edición contará con la participación de DJs locales y talento emergente en un formato que prioriza la convivencia intergeneracional y el uso del espacio público como punto de encuentro cultural.