Taller de Cartonería tradicional
En el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) se impartirá el taller especial Cartonería tradicional: Creación de Judas, una actividad formativa centrada en las técnicas artesanales vinculadas a una de las expresiones más reconocibles de la cultura popular mexicana. El curso se desarrollará del 21 de febrero al 14 de marzo de 2026, con sesiones los lunes y sábados.
La propuesta estará a cargo de Karla Villegas, artista con nueve años de experiencia en cartonería tradicional y cofundadora de La Cartunera, colectivo dedicado a la producción, investigación y difusión de manifestaciones culturales populares. Su trabajo se ha enfocado en la transmisión de saberes artesanales y en la lectura contemporánea de estas prácticas. El taller aborda la tradición de la Quema de Judas, una festividad que ha transitado de sus orígenes religiosos hacia expresiones de crítica social y simbólica.
A partir de este contexto, las y los participantes conocerán el significado histórico de estas figuras, asociadas al triunfo del bien sobre el mal y a procesos de purificación colectiva.
Durante las sesiones se enseñarán técnicas de la cartonería tradicional mexicana mediante el uso de materiales como carrizo, cartón, engrudo y papel.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El proceso estará orientado a la creación de figuras de Judas, con énfasis en la construcción, el armado y el acabado de las piezas, así como en la comprensión de su función cultural.
Está dirigido a personas mayores de 12 años interesadas en las artes populares y las tradiciones mexicanas, sin requerir experiencia previa. Las actividades concluirán con una exposición de las piezas realizadas en el IPBA.
La inscripción tiene un costo de 600 pesos e incluye los materiales de trabajo.
no te pierdas estas noticias
Gobierno Federal anuncia incentivo para fortalecer cine mexicano
AP
El nuevo Tax Credit permitirá atraer producciones internacionales con al menos 70% de talento mexicano.