Cultura

Taller de Cartonería tradicional

Por Estrella Govea

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Taller de Cartonería tradicional

En el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) se impartirá el taller especial Cartonería tradicional: Creación de Judas, una actividad formativa centrada en las técnicas artesanales vinculadas a una de las expresiones más reconocibles de la cultura popular mexicana.  El curso se desarrollará del 21 de febrero al 14 de marzo de 2026, con sesiones los lunes y sábados.

La propuesta estará a cargo de Karla Villegas, artista con nueve años de experiencia en cartonería tradicional y cofundadora de La Cartunera, colectivo dedicado a la producción, investigación y difusión de manifestaciones culturales populares. Su trabajo se ha enfocado en la transmisión de saberes artesanales y en la lectura contemporánea de estas prácticas. El taller aborda la tradición de la Quema de Judas, una festividad que ha transitado de sus orígenes religiosos hacia expresiones de crítica social y simbólica.

A partir de este contexto, las y los participantes conocerán el significado histórico de estas figuras, asociadas al triunfo del bien sobre el mal y a procesos de purificación colectiva.

Durante las sesiones se enseñarán técnicas de la cartonería tradicional mexicana mediante el uso de materiales como carrizo, cartón, engrudo y papel. 

El proceso estará orientado a la creación de figuras de Judas, con énfasis en la construcción, el armado y el acabado de las piezas, así como en la comprensión de su función cultural.

Está dirigido a personas mayores de 12 años interesadas en las artes populares y las tradiciones mexicanas, sin requerir experiencia previa. Las actividades concluirán con una exposición de las piezas realizadas en el IPBA. 

La inscripción tiene un costo de 600 pesos e incluye los materiales de trabajo.

