Tizza, a escena en el Teatro del IMSS sábado y domingo

La obra Tizza, de la compañía Teatro Demediado, se presentará el sábado 24 y domingo 25 a las 13:00 horas en el Teatro del IMSS San Luis Potosí.

Escrita y dirigida por Lorena Kasper Torres, Tizza narra la historia de una niña aprendiz de maga que desea jugar con su madre, quien siempre está ocupada. Ante esa ausencia, la protagonista decide lanzar un hechizo con la intención de recuperar el tiempo compartido. La obra plantea una reflexión sobre la infancia, el juego y la relación entre niñas, niños y personas adultas.

La propuesta escénica se desarrolla a partir del trabajo conjunto de títeres y actores, articulando situaciones cotidianas con elementos de fantasía. A lo largo de la función, el público reconoce escenas familiares que interpelan tanto a las infancias como a quienes las acompañan. El elenco está conformado por Lorena Kasper Torres, Ángel Gerardo Curiel Moreno, Sofía Valeria Padierna Arteaga y Karina Maldonado Soto.

Fundada en 2001 y con sede en Guanajuato, Teatro Demediado trabaja en disciplinas como teatro, clown, títeres y circo, con una labor constante en comunidades rurales, escuelas, hospitales y centros de reinserción social. Su participación en Escenarios IMSS–Cultura suma a la programación una obra pensada para el público familiar, que combina narrativa escénica y trabajo actoral en un formato de gran escala.

Esta puesta en escena se integra a una programación que busca ampliar el acceso a las artes escénicas mediante la activación de espacios culturales del IMSS y el respaldo a compañías independientes.

En San Luis Potosí, el ciclo continúa con propuestas dirigidas a públicos diversos, con énfasis en la experiencia teatral compartida.