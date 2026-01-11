logo pulso
Tres miradas pictóricas desde Yucatán en Caja Real

Por Estrella Govea

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Tres exposiciones de artistas radicados en Yucatán ocupan actualmente las salas del Centro Cultural Universitario Caja Real, con propuestas pictóricas que transitan entre la figuración simbólica y la abstracción. 

Las muestras presentan miradas distintas que dialogan desde el color, la forma y la materia, y que colocan en un mismo espacio búsquedas individuales con trayectorias consolidadas.

Por un lado, Herencias míticas, de Ernesto Novelo, reúne quince obras de mediano y gran formato donde conviven referencias simbólicas, figuras esquemáticas y campos cromáticos intensos. Su pintura cruza lo abstracto y lo figurativo sin jerarquías, con composiciones que remiten a relatos, creencias y memorias vinculadas a la península de Yucatán, reinterpretadas desde un lenguaje contemporáneo y de fuerte carga expresiva.

En Horizonte de eventos, Carlos Génova presenta veintitrés piezas que dan cuenta de su tránsito hacia la abstracción geométrica. La muestra se articula a partir de estructuras precisas, capas de color y relaciones espaciales que remiten a nociones de tiempo, ciencia y pensamiento analítico. El conjunto propone una lectura visual donde la pintura funciona como un sistema que ordena ideas más que imágenes reconocibles.

La tercera propuesta, Cosmogonía orgánica, de Emilio Salazar Touché, se compone de dieciséis obras que exploran la abstracción orgánica mediante trazos curvos, formas irregulares y mezclas cromáticas alejadas del color puro. Las piezas prescinden de la figura para construir un lenguaje gestual que prioriza la sensación y la experiencia pictórica, con énfasis en la fluidez y el movimiento.

En conjunto, las tres exposiciones permiten observar distintos caminos de la pintura actual desarrollada desde Yucatán, con énfasis en procesos personales y lenguajes definidos. Las muestras pueden visitarse en Caja Real de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingos de 10:00 a 14:00 horas, entrada libre.

