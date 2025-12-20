Un recorrido digital por Wirikuta

Juan Giovanni García Salazar desarrolla como una investigación artística que cruza el arte contemporáneo con métodos científicos para observar las cactáceas del Altiplano potosino desde una perspectiva poco habitual.

A partir de herramientas digitales y procesos de registro visual, el estudiante de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) propone una lectura distinta de estas especies, centrada en sus estructuras internas y patrones formales.

La iniciativa comenzó durante su servicio social en el Museo Universitario de la UASLP, donde un interés inicial por fotografiar plantas derivó en un diálogo con investigadores del Laboratorio Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos. Ese encuentro abrió una colaboración que vinculó la mirada artística con técnicas de análisis científico, estableciendo un trabajo paralelo entre observación estética y estudio técnico.

El eje del proyecto es la fotogrametría, una técnica que utiliza múltiples fotografías para construir modelos tridimensionales. A través de este proceso, García Salazar registra espinas, texturas, pliegues y variaciones de color que suelen pasar desapercibidas. Los modelos resultantes permiten explorar las cactáceas como estructuras complejas, con una lógica interna que se revela al recorrerlas digitalmente.

