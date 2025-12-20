logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Un recorrido digital por Wirikuta

Por Estrella Govea

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Un recorrido digital por Wirikuta

Juan Giovanni García Salazar desarrolla como una investigación artística que cruza el arte contemporáneo con métodos científicos para observar las cactáceas del Altiplano potosino desde una perspectiva poco habitual. 

A partir de herramientas digitales y procesos de registro visual, el estudiante de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) propone una lectura distinta de estas especies, centrada en sus estructuras internas y patrones formales.

La iniciativa comenzó durante su servicio social en el Museo Universitario de la UASLP, donde un interés inicial por fotografiar plantas derivó en un diálogo con investigadores del  Laboratorio Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos. Ese encuentro abrió una colaboración que vinculó la mirada artística con técnicas de análisis científico, estableciendo un trabajo paralelo entre observación estética y estudio técnico.

El eje del proyecto es la fotogrametría, una técnica que utiliza múltiples fotografías para construir modelos tridimensionales. A través de este proceso, García Salazar registra espinas, texturas, pliegues y variaciones de color que suelen pasar desapercibidas. Los modelos resultantes permiten explorar las cactáceas como estructuras complejas, con una lógica interna que se revela al recorrerlas digitalmente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La compañía anuncia que estas funciones corresponden a los últimos fines de semana de temporada, los boletos estarán disponibles en taquilla antes de cada presentación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Qué ver?: "Robo al Louvre: Minuto a minuto"
¿Qué ver?: "Robo al Louvre: Minuto a minuto"

¿Qué ver?: "Robo al Louvre: Minuto a minuto"

SLP

El Universal

El imaginario del fandango jarocho
El imaginario del fandango jarocho

El imaginario del fandango jarocho

SLP

Estrella Govea

Concierto navideño de la OSSLP en el barrio de Tlaxcala
Concierto navideño de la OSSLP en el barrio de Tlaxcala

Concierto navideño de la OSSLP en el barrio de Tlaxcala

SLP

Estrella Govea

Aniversario luctuoso de Emily Brontë
Aniversario luctuoso de Emily Brontë

Aniversario luctuoso de Emily Brontë

SLP

Estrella Govea