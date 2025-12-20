UNA ANTOLOGÍA NACIDA DESDE LA LECTURA COMPARTIDA

Se presentará la antología digital Leemos juntas: La revolución de la lectura acompañada, un proyecto editorial de la colectiva Libros b4 Tipos y contará con la participación de su editora, Alaide Mo, así como de la ilustradora Carolina Mohína será el sábado 20 de diciembre a las 19:00 horas en el Foro Teatral La Carrilla.

Durante la presentación se compartirá el origen de esta publicación, desarrollada como proyecto de titulación de la Maestría en Producción Editorial de Alaide Mo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La antología surge a partir del grupo de lectura en voz alta de Libros b4 Tipos, creado en 2020 como un espacio de acompañamiento colectivo durante la pandemia, donde la lectura se articuló con el intercambio de experiencias personales.

El libro se estructura como una antología de once ensayos escritos por distintas autoras, acompañados por once ilustraciones interiores, en su mayoría realizadas por creadoras potosinas. Incluye un prólogo de Alejandra Eme Vázquez y una presentación editorial que contextualiza el proyecto. Cada texto parte de una lectura o experiencia concreta que marcó a las participantes, como sesiones colectivas, maratonas lectoras o encuentros con obras clave de la literatura contemporánea.