"Versos en el jardín. Micrófono abierto para poetas" se llevará a cabo este jueves 16 de abril a las 19:00 horas en el Museo Francisco Cossío, el encuentro está abierto a todo público, y quienes deseen compartir sus propios textos podrán hacerlo mediante un registro previo a través de las redes sociales del recinto.

Se trata de un espacio que, más allá de la lectura tradicional, apuesta por la poesía en voz alta como una forma de encuentro entre creadores y audiencia. En este formato de micrófono abierto, las y los participantes tienen la oportunidad de presentar obra propia, generando un diálogo directo con el público en un ambiente cercano y accesible.

"Versos en el jardín" es un proyecto que desde hace más de tres años ha dado continuidad a este tipo de dinámicas, consolidándose como una plataforma para la difusión de la poesía local. Bajo la dirección de Margarita Díaz de León, la iniciativa ha buscado abrir espacios donde la literatura se viva de manera colectiva, fomentando la participación de nuevas voces y el intercambio creativo.

El objetivo principal de este micrófono abierto es promover la poesía como una expresión viva, capaz de conectar distintas sensibilidades a través de la oralidad. Así, el jardín del museo se convierte en un punto de encuentro donde las emociones, las ideas y las experiencias toman forma en versos. La actividad es de entrada libre e invita tanto a escuchar como a participar en una velada dedicada a la palabra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí