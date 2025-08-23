logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Video | Hallan antiguo túnel en templo del barrio de Tlaxcala

Se sabe que habría sido utilizados hace siglos para el transporte de oro y plata

Por PULSO

Agosto 23, 2025 03:47 p.m.
A
Foto: Gobierno de SLP

Durante trabajos de regeneración en el templo del barrio fundacional de Tlaxcala, se descubrió un túnel histórico que confirma la existencia de pasajes subterráneos en San Luis Potosí, presuntamente utilizados hace siglos para el transporte de oro y plata, lo que valida la leyenda sobre túneles mineros en la ciudad.

El pasaje fue localizado en el acceso principal al templo del barrio con una entrada de tres por dos metros y una profundidad de cuatro.

El pasaje, parcialmente inundado por filtraciones naturales, conecta desde el atrio de la iglesia de Tlaxcala hasta el barrio de Santiago.

Las primeras exploraciones indican que el túnel mide cerca de dos metros de altura y 60 centímetros de ancho, dimensiones suficientes para permitir el paso de pequeños vehículos presuntamente utilizados en la extracción y transporte de minerales.

Este es el primer túnel abierto en más de diez años y será investigado por las Secretarías de Cultura (Secult) y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), en coordinación con el INAH.

Se espera que su exploración aporte más datos sobre la red subterránea que uniría templos e iglesias en la capital potosina.

