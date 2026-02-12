logo pulso
Video | Presentan el nuevo himno oficial de SLP

El tema "Viva San Luis" fue creado por la agrupación potosina Los Acosta

Por Pulso Online

Febrero 12, 2026 04:34 p.m.
A
Video | Presentan el nuevo himno oficial de SLP

Gobierno del Estado presentó el tema "Viva San Luis", el nuevo Himno Oficial de San Luis Potosí, una canción creada por la agrupación potosina Los Acosta.

En el video de la presentación, se destacaron los atractivos turísticos, la gastronomía, la calidez de la gente, el legado cultural e histórico y la diversidad natural de las cuatro regiones.

El estreno audiovisual de "Viva San Luis", fue realizado en el Teatro "Carlos Amador" del Parque Tangamanga I, donde también se destaca la secuencia coreográfica "Corazón Potosino", la cual busca impulsar el lado artístico de la gente como un símbolo unificador.

