VILLORO: EL FUTBOL FEMENIL Y LA DISPUTA POR OTRA FORMA DE JUEGO

La participación de Juan Villoro en la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) reunió la presentación de su libro Los héroes numerados y el reconocimiento con el doctorado honoris causa por parte de la institución.

En ese contexto, el reconocimiento otorgado por la UASLP fue entendido por el autor como un gesto que trasciende lo individual. Más que una distinción personal, lo interpretó como una forma de subrayar el lugar de la literatura dentro del ámbito universitario y su vínculo con la vida cultural.

Para Villoro, la presencia de escritores en espacios académicos responde a la necesidad de mantener un diálogo entre la formación institucional y la imaginación, así como de reafirmar el papel de los libros en la construcción de conocimiento.

En el libro presentado Los héroes numerados, el autor retoma el fútbol como un campo de observación social. Villoro destacó que el capítulo más extenso del libro está dedicado al futbol femenil, al que consideró una de las transformaciones más significativas del deporte contemporáneo.

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Desde su experiencia, recordó haber asistido a la final de un mundial femenil en México, donde constató el nivel de interés y pasión que genera, pese a las resistencias históricas que enfrentó, incluyendo su prohibición por parte de organismos como la FIFA.

Para el autor, el futbol femenil representa una forma distinta de entender el juego y su entorno. A diferencia del futbol varonil, al que describió como cada vez más especulativo y atravesado por intereses económicos, señaló que el femenil conserva elementos que remiten a una práctica más técnica y menos teatral.

También subrayó que ha propiciado la construcción de un público menos violento y más orientado a la convivencia, además de abrir espacios para la visibilidad de distintas identidades y formas de vida.

Villoro planteó que este desarrollo no solo ocurre en la cancha, sino en el tejido social que lo rodea. Desde la inclusión de dinámicas familiares, como la maternidad en la vida profesional de las jugadoras, hasta la irrupción de mujeres como comentaristas y analistas, el futbol femenil ha comenzado a modificar las formas en que se entiende el deporte. En ese sentido, el autor señaló que aún persisten obstáculos y resistencias, pero también reconoció el avance logrado a partir de la presión social y la participación activa de las propias mujeres.

Advirtió sobre los riesgos de que el futbol femenil replique las lógicas del varonil, particularmente en lo económico. Aunque reconoció su crecimiento y proyección, consideró deseable que mantenga un sentido de comunidad y evite caer en dinámicas de sobreexplotación, desigualdad y mercantilización extrema.

Desde esta perspectiva, Los héroes numerados no solo revisita el futbol como espectáculo, sino como un espacio donde se reflejan tensiones, cambios y posibilidades de la sociedad contemporánea.