Washington Post gana Pulitzer por reportaje sobre recortes federales

NUEVA YORK (AP) — El Washington Post ganó el lunes el Premio Pulitzer en la categoría de servicio público por examinar los amplios y accidentados recortes y cambios del gobierno del presidente Donald Trump en las agencias federales, mientras que The Associated Press obtuvo el premio en la categoría de reportaje internacional.

La cobertura del Post sacó a la luz los detalles vertiginosos y a veces sombríos del impulso de Trump por remodelar el gobierno nacional, y los jueces atribuyeron al Post el mérito de detallar lo que los cambios significaban para los estadounidenses.

Washington Post reconocido por investigación sobre recortes federales

Julie K. Brown, de The Miami Herald, recibió una mención especial por el reportaje que publicó hace casi una década, en el que llamó la atención sobre los abusos de Jeffrey Epstein. The New York Times ganó tres galardones, Reuters obtuvo dos y medios más pequeños, desde The Connecticut Mirror hasta el podcast "Pablo Torre Finds Out", también obtuvieron reconocimientos en un complicado año para el periodismo estadounidense.

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El Post recortó a una tercera parte de su personal en los últimos meses, CBS News anunció el cierre de su servicio de radio luego de casi un siglo, The Associated Press ofreció indemnizaciones a más de 120 periodistas y algunos periódicos regionales también tuvieron dificultades. La adquisición de CNN por parte de Paramount, empresa matriz de CBS, ha planteado preguntas sobre el futuro de esas cadenas. En tanto, el presidente Donald Trump sigue arremetiendo contra, y a veces demandando, a medios cuya cobertura considera objetable.

"Este siempre es un día de celebración en nuestras comunidades, pero quizá hoy más que nunca enfrentamos enormes" desafíos, dijo la administradora del premio, Marjorie Miller, en una transmisión en vivo en la que se dieron a conocer los premios.

Reportajes internacionales y nacionales premiados

A lo largo de tres años, miles de páginas de documentos y numerosas entrevistas, el proyecto de la AP encontró que empresas estadounidenses ayudan a sentar las bases del sistema del gobierno chino para monitorear y vigilar a sus ciudadanos.

Otras historias incluyeron un vistazo a cómo, a través de distintos presidentes, Washington permitió que las empresas tecnológicas y Beijing eludieran regulaciones destinadas a impedir que China accediera a ciertos materiales, como chips avanzados de computadora.

"Fue un reportaje amplio y profundamente impactante, el tipo de trabajo que destaca las fortalezas únicas de la sala de redacción global y multiformato de AP", dijo la editora ejecutiva Julie Pace en un correo electrónico al personal. Pace es parte de los nuevos miembros de la Junta del Pulitzer.

Reuters ganó el premio en la categoría de reportaje nacional. Su trabajo examinó cómo Trump ha utilizado al gobierno federal y la influencia de sus partidarios para ampliar la autoridad presidencial y tratar de castigar a sus adversarios, señalaron los jueces del premio.

Fue uno de dos premios para Reuters. Su reportaje sobre el gigante de las redes sociales Meta ganó un premio en la categoría recientemente reactivada de cobertura de fuente.

La cobertura del periódico Minnesota Star Tribune sobre el tiroteo del año pasado en una escuela católica de Minneapolis obtuvo el galardón en la categoría de noticias de última hora.

Los jueces elogiaron la "exhaustividad y compasión" con que el periódico reportó sobre la masacre ocurrida en su ciudad. Dos niños murieron y más de una docena de otras personas resultaron heridas cuando el agresor abrió fuego durante la primera misa del año académico en la escuela. Posteriormente, el agresor fue hallado muerto por lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida.

El Post también ganó el premio de reportaje fotográfico por un ensayo visual sobre una familia que recibe a su primogénito mientras el padre del niño lidiaba con un cáncer terminal.

El anuncio de los Pulitzer —por lo general seguido por una cena más adelante en el año— se produjo poco más de una semana después que un hombre armado irrumpiera en un punto de control de seguridad e intercambiara disparos con agentes del Servicio Secreto fuera de otro gran evento para periodistas estadounidenses, la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington. El hombre ahora está acusado de intentar asesinar a Trump, quien asistía al evento por primera vez como presidente.

Los premios Pulitzer de periodismo son para trabajos realizados en 2025 por sitios de noticias, periódicos, revistas y servicios de noticias por cable de Estados Unidos en texto, foto y audio. El video y los gráficos pueden ser parte de un paquete de candidatura. Los sitios web de estaciones de televisión y radio también son elegibles, si sus candidaturas se centran en material escrito.

Por separado, los premios del lunes también honraron libros, música y teatro.

Los Premios Pulitzer fueron establecidos en el testamento del editor de periódicos Joseph Pulitzer y se otorgaron por primera vez en 1917. Los ganadores reciben 15.000 dólares, y el prestigioso premio de servicio público otorga una medalla de oro.

Las decisiones las toma la Junta del Pulitzer, con sede en la Universidad de Columbia en Nueva York.