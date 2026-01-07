En el Congreso abren el año con la obligación de estar muy atentos al trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde podrían surgir serios reveses.

Por un lado, al inaugurar el Primer Periodo de sesiones del máximo tribunal, la ministra Yasmín Esquivel Mossa habló de los asuntos relevantes que resolverán.

Entre ellos, están las acciones de inconstitucionalidad 130/2025 y 132/2025, que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la "ley mordaza" que criminaliza los mensajes hechos con inteligencia artificial.

La propuesta del diputado Héctor Serrano de modificar el Código Penal fue aprobada en la recta final del año y a mediados de diciembre, la CNDH las objetó. Ambas acciones de inconstitucionalidad fueron aceptados a mediados de diciembre y en la SCJN están más que conscientes de la gravedad del asunto.

Por otra parte, el abogado Luis González Lozano preguntó oficialmente a la SCJN si el Congreso había dado cumplimiento a otras dos acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el Congreso.

Son más antiguas, de 2022 y en ellas, se ordenó al Legislativo realizar de manera correcta varias consultas ciudadanas que no realizó como manda la Ley Electoral del Estado, que regula estos ejercicios.

El asunto es importante, a decir del abogado, porque de no estar cumplidas las sentencias, cualquier modificación posterior de la Ley Electoral no sería posible.

Esto cobra relevancia pues podría afectar la aprobación de la controvertida "Ley Gobernadora", otro asunto que tiene atención nacional, incluyendo la de la Presidencia de la República.

De ahí que en el Congreso, las decisiones de los magistrados deben ser una prioridad de los diputados.

Se acabó el asueto y la campañ.. pedón, el trabajo debe continuar. Por separado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la senadora del Partido Verde Ecologista de México y esposa del mandatario, coincidieron en una actividad, el reparto de la tradicional rosca de reyes.

Aunque ayer estuvieron en lugares distintos de la capital, hubo un punto en común en ambos eventos. Las cajas de las cientos de roscas que repartieron mostraban claramente que el obsequio venía del gobierno del estado, con el logotipo y el lema oficial.

Del gobernador no resulta raro, pero se supone que la senadora está en otro ámbito de gobierno. ¿El gobierno estatal destinando recursos para la promoción de la imagen de la aspirante a suceder a su esposo?

No es que sea un secreto, pero ahora parece que ya no se preocupan en ocultarlo.