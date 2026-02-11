Con la misma piedra > Sombra delictiva

Apenas se estaba recuperando la UASLP de los efectos de la agresión sexual en la Facultad de Derecho cuando ya está, de nuevo, ante un nuevo escándalo.

lll

Con factores distintos, pues la víctima es una exalumna de la Facultad de Ciencias, pero cuyo agresor es catedrático de la escuela.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La UASLP demostró que aprendió poco de la última crisis, pues tras una primera reacción anodina e insuficiente, tuvo que cambiar apresuradamente la estrategia buscando no ser rebasada, de nuevo, por quienes parecen tener más sentido común: los estudiantes universitarios.

lll

La primera respuesta de la UASLP, registrada el lunes por la noche, fue un comunicado que, literalmente, señalaba que ya había tomado nota del asunto y que le daría "seguimiento administrativo".

lll

Como en el caso de Derecho, la enojada reacción de los alumnos de la FC, cuyos representantes sí actuaron con decisión y exigieron la separación del catedrático señalado, hizo rectificar a las autoridades universitarias.

lll

El daño, sin embargo, está hecho y es muy probable que hoy, los universitarios vuelvan a tomar la calle, en protesta por un manejo tan deficiente.

lll

En el ojo del huracán se colocó la Dirección de Derechos Universitarios. El caso de Derecho le costó el puesto a la entonces titular. ¿Se viene otro despido o habrá protección oficial?

lll

Con una notoria velocidad, la Fiscalía General del Estado se apresuró a desestimar cualquier factor político en el asesinato de dos empresarios de Villa de Reyes, desaparecidos el fin de semana, cuyos cuerpos fueron encontrados en Zacatecas.

lll

Lo anterior pese a que al menos uno de ellos era visto como un aspirante a un cargo de elección promovido por Movimiento Ciudadano. Uno de sus hermanos, que en 2024, año electoral, aspiraba a una candidatura de Morena, también fue asesinado.

lll

La FGE señaló que no había antecedentes políticos, pese a lo anterior, y atribuyó a grupos delictivos el crimen.

lll

El órgano de procuración de justicia peca de ingenuidad al considerar que una situación permite descartar el otro, sobre todo cuando hay antecedentes, como en Tequila, Jalisco, donde el alcalde, todo un capo del crimen, se deshizo con violencia de posibles competidores.

lll

No son pocas las voces que advierten que las próximas elecciones están bajo la ominosa sombra del crimen y que uno de los eslabones más débiles del Estado mexicano son las alcaldías.

lll

Cerrar los ojos ante una realidad se puede pagar caro después.