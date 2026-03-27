Fisura creciente > "Fake news" estilo SLP

El boquete en la relación entre el PVEM de San Luis Potosí y Morena en torno a una posible alianza electoral en torno a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lejos de cerrarse, se amplió más ayer.

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Parece que la ruta de la ruptura está ya decidida y nadie, en los partidos, hace algo por cerrarla.

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Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, insistió ayer en un noticiero radiofónico de la CDMX que su partido no llevará "candidatos familiares de los que actualmente gobiernan", lo que fue interpretado como un nuevo mensaje para Saúl Monreal, aspirante a gobernar Zacatecas, Félix Salgado, que pretende la gubernatura de Guerrero y al PVEM en el caso potosino.

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Alcalde Luján no dejó resquicio al señalar que no se haría ninguna excepción.

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Aquí tardó poco la respuesta. El dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, le echó más gasolina al incendio al considerar "frívola y arrogante" la postura de Alcalde Luján

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Izó dos banderas para respaldar su posición: la voluntad popular ("el pueblo decide y manda") y la causa feminista ("¿Pero que no se supone que estamos luchando por los derechos de las mujeres y combatiendo el maltrato hacia ellas?").

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La confrontación declarativa deja cómo único defensor de una alianza entre los dos partidos al gobernador Ricardo Gallardo.

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Que en poco más de 15 días, la incidencia de casos de gusano barrenador en San Luis se disparara 85 por ciento habla del fracaso de los esfuerzos oficiales por controlar la plaga.

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Y eso que desde el final del año pasado se sabía del potencial de la infestación y, supuestamente, se tomaron medidas preventivas.

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El margen para evitar que el gusano se salga de control y golpeé a una rama muy importante de la actividad agropecuaria en San Luis.

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Un video de un presunto enfrentamiento en un mercado de Los Ángeles entre locatarios mexicoamericanos y agentes del ICE del gobierno federal alcanzó ayer más de cien mil vistas en X, antes Twitter.

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El problema es que, si bien es verdadero, el video no corresponde a esa descripción, sino al incidente registrado hace unas semanas en el Mercado de Abastos. No eran locatarios mexicoamericanos, sino "diableros" potosinos; y los agentes del ICE resultaron ser agentes de la Guardia Civil del Estado.

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En eso de difundir desinformación, sus promotores echan mano de cualquier material.