Pifia legislativa > Verde halagador

Si es desconcertante que el gobernador Ricardo Gallardo, promotor de la reforma que establece un monto mínimo salarial para los policías municipales, exija a las alcaldías un cumplimiento inmediato de la medida, pese a que un artículo transitorio en la su propuesta otorga cuatro meses para cumplirla, que entre los diputados, que se supone la estudiaron y la votaron hagan lo mismo es risible.

lll

Y el que lo hizo ni siquiera es del PVEM, lo que haría comprensible la sintonía, sino un morenista, Cuauhtli Badillo, quien ya hasta amaga con sanciones a los ayuntamientos por mantenerse en su zona de confort.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Más irónico resulta que pertenezca a un Congreso que ha tardado años en cumplir la responsabilidad de realizar consultas ciudadanas como manda la ley, lo que lo tiene a ese cuerpo colegiado al borde de una sanción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

lll

El titular de la Junta Estatal de Caminos, Francisco Reyes, se convirtió, seguramente de manera involuntaria, en el mejor aliado de la organización Cambio de Ruta.

lll

El grupo activista informó hace días que un juzgado federal admitió una demanda de amparo contra autoridades estatales por pintar de verde las guarniciones del camellón y de las banquetas de la avenida Himno Nacional, contrariando las normas oficiales de señalización.

lll

El titular de la JEC defendió la medida señalando que con el verde, color del partido del cual proviene esta administración, se indicaba que el gobierno estatal era el responsable de la obra.

lll

Es decir, el respeto a los códigos viales pasa a un segundo plano porque lo importante es "demostrar quién hace todos los trabajos".

lll

Como el uso propagandístico de la infraestructura no está incluido entre los propósitos de la Norma Oficial que regula la señalización vial, la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, la declaración del titular de la JEC le facilita las cosas a Cambio de Ruta.

lll

Es una buena noticia que la BMW normalice sus actividades luego de un periodo de turbulencias, acicateadas por la incertidumbre económica generada por los bandazos arancelarios de la administración Trump.

lll

A decir verdad, con una guerra en Asia Occidental que afecta los mercados, sobre todo el petrolero, no se puede decir que haya una certeza absoluta de que la mejora será duradera, pero es un avance.

lll

La normalización del empleo de cientos de trabajadores traerá la tranquilidad para miles de familias.