El "favorcito" > No aprenden

Flaco favor le hizo ayer el dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, a la senadora potosina Ruth González Silva al declararla, en las instalaciones de la Cámara Alta, como la mejor carta de su partido a suceder al cónyuge de la legisladora, Ricardo Gallardo Cardona, en la gubernatura potosina.

lll

Velasco fue enfático en destacar la enorme ventaja que, según las encuestas verdes, tiene Ruth González en San Luis, ubicándola, sin decirlo, como invencible.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El señalamiento, cuando la controversia sobre la reforma electoral, la alianza y las tensiones con el principal integrante de la 4T, Morena, aún no se ha resuelto, seguramente causará escozor en el partido guinda.

lll

Sobre todo porque, al declararla candidata, automáticamente hace imposible que su partido vaya junto a Morena en 2027, por la exclusión en los estatutos de este partido de los cónyuges de personas gobernantes como candidatos a elección popular.

lll

De acuerdo al video del destape, hasta la senadora se le ve incómoda con el destape, sobre todo porque, además, Velasco la dejó a merced de los medios nacionales que, desde luego, la interrogaron al respecto. Ruth González tuvo el tino de rechazar el "favorcito" de su correligionario. Aunque en su fuero interno no lo haya descartado.

lll

Lo ocurrido en el Centro de Abastos, en donde una bronca de cargadores acabó alcanzando a elementos de la Guardia Civil del Estado es un golpe a la imagen de la corporación.

lll

El video de los policías siendo perseguidos, alcanzados y agredidos por civiles no abona a la imagen que la autoridad estatal ha estado cultivando estos últimos años.

lll

Se confirma lo establecido ayer en este espacio tras conocerse un nuevo caso de agresión de género por parte de un catedrático de la UASLP a una exalumna: la institución no puede concretar una reacción coherente ante estos casos, especialmente en un aspecto crucial: que no se le revierta.

lll

La prueba de fuego le llegó muy pronto a Olivia Salazar, encargada de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UASLP desde octubre pasado, luego de que el escándalo anterior a éste, el de la Facultad de Derecho, derribó del puesto a su antecesora, Magdalena González Vega.

lll

Y la reprobó lamentablemente. El testimonio de la exalumna de la Facultad de Ciencias agredida por un catedrático de la institución contradice la versión de que la DDU no conoció el caso hasta mucho después de ocurrido.

lll

Peor aún, exhibe que la respuesta inicial al reporte hecho por la propia afectada cuatro días después de ocurrida la versión, a mediados de diciembre pasado, fue burocrática e insensible.

lll

Justo cuando la UASLP no necesita de problemas que contaminen procesos delicados, la DDU los vuelve a generar.