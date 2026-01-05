Rotación nociva > Violencia latente

La política hídrica en la Zona Metropolitana ha enfrentado múltiples problemas que han redundado en fallas en los servicios prestados por el organismo en materia de abasto de agua, alcantarillado, drenaje y saneamiento.

Algunos son originados por las deficiencias y errores en el esquema y en la organización de la dependencia. Otra buena parte deriva de cuestiones políticas, conflictos entre fuerzas partidistas en las que se piensa más en los intereses de grupos políticos y en los mecanismos de entorpecer los del grupo contrario.

Pero quizá otro factor por los que los propósitos para los que fue creado el organismo sea la rotación de sus directivos.

No es posible que en los catorce meses en los que Jorge Daniel Hernández Delgadillo estuvo al frente del organismo, la situación de San Luis en materia hidráulica haya mejorado de cómo la encontró al asumir el cargo.

Lo mismo podría decirse de sus antecesores, José Antonio Lugo Álvarez o Jorge Torres López.

La emergencia que generó la sequía se solucionó, al menos por un tiempo, con una buena temporada de lluvias. La amenaza de la secesión de Soledad sigue sin concretarse, pero no se ha extinguido. La crisis financiera sigue sin solucionarse y el abasto de El Realito sigue siendo un desastre.

Con todo, tampoco va a ayudar que el organismo operador vaya a tener su cuarto titular en poco mas de cuatro años.

Las razones de la renuncia, oficialmente, son los tradicionales motivos personales. Los cargos de esta naturaleza están sujetos a mucha presión política y esa circunstancia genera un margen de suspicacia.

El sucesor de Hernández Delgadillo tiene enfrente una tarea descomunal. Lo peor que puede pasarle es que cuando lo concluya, la situación siga siendo la misma.

Que la estadística oficial exponga que hay menos feminicidios en San Luis Potosí no implica que la violencia contra las mujeres en la entidad deje de ser un peligro para ellas.

La revelación de que hasta noviembre del año pasado, la tasa de casos de lesiones dolosas, las que son infligidas con el propósito directo de causar daño, esté muy por encima del indicador nacional hace pensar que es inexplicablemente notorio cómo no ha habido más muertes de mujeres en San Luis.

Más que festinar escenarios convenientes, las autoridades deberán reforzar sus acciones para que la mejora en la seguridad de todas las potosinas sea generalizada.