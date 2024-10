Legislatura de adorno * Agua sucia, un peligro

En el primer día de comparecencias de funcionarios estatales para la glosa del informe del gobernador, todo fue un día de campo. Sin embargo, es probable que este martes haya algunos cuestionamientos a la titular del área de infraestructura, una de las que salieron peor libradas de las comparecencias de 2023, quién sabe si por inexperiencia, por falta de datos o porque algo no estaba bien hecho. Una tentación seductora para los diputados opositores, es la comparecencia de la titular de la Secretaría de Finanzas, el manejo del dinero público siempre es noticia, y a los de la oposición que no fueron abducidos o no están subordinados, les interesa hacer dos o tres preguntas, ya sea por aclarar o por hacer la maldad.

Sin embargo, esta Legislatura va encaminada a parecerse más o menos a la anterior, a decir de la muy escasa posibilidad de hacer contrapesos, por lo menos eso mostraron este lunes aquellos que acudieron a las comparecencias de tres funcionarios estatales que debían rendir cuentas de cada una de sus responsabilidades. Ya hay pocos que digan algo interesante, algunos ni siquiera analizan lo que les llega, y en otros casos hasta parece que ya traen escrito el guion de preguntas. Tanto así como que se avecinen riesgos para que un funcionario salga cuestionado y derrotado en el interrogatorio, no será.

Una tormenta se acerca. En los próximos días se pondrá más caliente la reforma al sistema judicial local. Por ahora, lo que hay son solo indicios de que el gobierno estatal propondrá las reformas, según se dice, en compañía de los sectores involucrados, el nacimiento del sistema judicial a modo tardará todavía unos meses más, incluso parece ser una actividad que no preocupa mucho a los magistrados actuales. Ya hasta el presidente se ha pronunciado, y todo parece indicar que aceptará los términos de la adaptación potosina a la reforma constitucional, quince magistrados y más de sesenta jueces formarán parte de los cargos a renovar ya no por méritos, sino por métodos políticos. Obviamente a algunos no les gustará la idea, si se considera que prevalecerá la tendencia a obedecer órdenes del Poder Ejecutivo.

El agua parece no interesar al sistema de salud pública, en pocos años, y de repente, ya no se hablaba el lenguaje de las aguas duras o gordas, del contacto con las aguas residuales o hasta de los vendedores de fruta del Centro Histórico que enjuagan los alimentos en las mismas fuentes que los niños usan como albercas, las palomas utilizan para llenarlas de sus conocidos heces, o experimentan la descomposición de plantas y animales. Incluso no hay un control riguroso en la potabilización del agua que para generaciones anteriores fue la bebida deportiva, antes de la llegada de todos los envasados de sabores provistos de exceso de azúcares.

Lo cierto es que esa pérdida de control es la gran responsable de que algunos estudiosos de la rama de la medicina adviertan de los riesgos de contacto de líquidos infecciosos con el consumo en los humanos. Con esta ruta de bacterias y virus compartidos, no tarda en estallar el cólera, como en aquellos tiempos del amor en la guajira colombiana, la del río Magdalena que sirvió de argumento para contar una historia sanitaria, en medio de las teorías conspirativas del romance de Gabriel García Márquez, o la temporada en que el cólera se convirtió más o menos en lo que es un político irresponsable, es decir, en un peligro para México.

¡¡HASTA MAÑANA!!