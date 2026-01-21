Terrorismo fiscal > Loro opaco

La preocupación de los empresarios sobre una racha de terrorismo fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), propiciado por las recientes reformas que le dieron poderes extraordinarios, es un enorme foco rojo.

De por sí la dependencia ya genera una pesada carga para el contribuyente, en especial a los negocios, dotarla con poderes casi plenipotenciarios para acusar, prácticamente sin ninguna justificación y con escasos medios de defensa, la cuestión fiscal será una penuria para los contribuyentes.

La organización Ciudadanos Observando reveló ayer un asunto muy preocupante que ratifica la vocación de opacidad del gobierno estatal.

De por sí, el Patronato de la Feria Nacional Potosina se ha hecho notar por el hermetismo en torno a información tan básica como contratos, proveedores y servicios, ahora la situación ha empeorado.

Ciudadanos Observando indicó que en una reciente solicitud de información tocaba el tema de lo que es el nuevo negocio de la empresa que produce el Ron Potosí, consentida extrema del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y en la que una compañía de su familia, Agroindustrias Ricón, tiene relación directa al ser propietaria de los derechos de marca e imagen de la empresa de las bebidas.

Se trata de Agua Já, promocionada como "El agua natural de la Huasteca" y que muestra el conocido logotipo del perico.

La solicitud en cuestión estaba relacionada con los contratos de la Fenapo con la empresa para el abasto de ese producto, que al parecer tiene exclusividad en el recinto público, como la tienen el ron, el tequila y el whisky de esa marca. La Arena Potosí, otra instancia opaca, también es coto exclusivo de esa marca.

La respuesta de la Fenapo no fueron los contratos, sino una declaratoria de reserva de la información por cinco años.

Ante un recurso de impugnación presentado, la dependencia pública reiteró su cerrazón y negó los documentos.

El argumento de la reserva es que está en proceso de verificación y auditoría.

"Esta postura es el claro ejemplo de lo que hemos vivido en este sexenio con Ricardo Gallardo Cardona, total opacidad y reservar información mañosamente", señala la organización.

Y señala una obviedad "la medida parece más una forma de opacidad que una protección legítima del interés público.

No se puede esperar mucho de la CEGAIP, que si cuando trabajaba normalmente fue inoperante, menos ahora que agoniza.

Por otra parte, el asunto obliga a poner el ojo en la empresa Agroindustrias Ricón, la empresa familiar que apunta a ser uno de los negociazos de este sexenio.