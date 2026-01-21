SHCP podrá acabar con contribuyentes

Empresarios potosinos se actualizaron en materia de la reforma fiscal 2026. Según sus términos aprobados y que entraron en vigor, la autoridad fiscal podrá abrir procedimientos que pueden derivar en lo que ellos juzguen que sea responsabilidad penal, por puntos no aclarados que ellos pudieran interpretar como evasión fiscal, debido a las especificaciones del nuevo artículo 49 del Código Fiscal que le da una facultad hiperbólica (sic) para iniciar la persecución selectiva de contribuyentes, advirtieron el exdelegado de la secretaría de economía Xavier Castro de la Maza y el abogado fiscalista Javier Díaz de León Galarza.

Advirtieron que la iniciativa surgió de la justificada acción del SAT para combatir la evasión de impuestos, pero al mismo tiempo, esa reforma pudiera incurrir en excesos con empresas de buen historial que pudieran ser revisadas y no presentar en tiempo real un punto que aclare alguna duda, lo que les abriría un historial negro que ellos no provocaron.

Al dictar en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la conferencia "Reforma fiscal y aduanera ante empresarios potosinos", los ponentes explicaron que el artículo da facultades plenipotenciarias a la Secretaría de Hacienda para partir del supuesto de una responsabilidad y dejar un historial negro para los empresarios a los que les imputen alguna conducta, con independencia de que sea aclarada o en su caso no tenga elementos para presumir la inexistencia de la responsabilidad.

Advirtieron que en las visitas domiciliarias, Hacienda tendrá facultades de intervención y auditoría, y de apertura de procedimientos para bloquear los sellos digitales, condición que en automático impide la emisión de facturas y en su caso, cualquier movimiento financiero, lo que propiciaría condiciones de muerte civil de las empresas solo por una imputación de la autoridad fiscal.

