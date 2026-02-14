Vuelve el dispendio > Correo de brujas

Parece que los viejos tiempos del gasto discrecional y el dispendio en el Congreso del Estado regresaron esta legislatura.

Hace años, los diputados hacían un uso abusivo con el presupuesto del que disponían con gastos suspuestamente relacionados con su función, pero que nunca tuvieron un destino claro.

Eran los tiempos en que los diputados recibían partidas para gasolina, informes, capacitación, servicios médicos y la infame partida de apoyos sociales, en la que se gastaron millones de pesos, que eran justificados con facturas de negocios inexistentes y presuntos beneficiarios que no sabían que los recibían e incluso fallecidos.

Ante el escándalo, hace varias legislaturas hubo un cambio de estrategia, al consolidar buena parte de esos recursos en sus ingresos y abandonando el resto de las partidas de privilegio.

La actual legislatura parece hacer un nuevo viraje, de regreso al dispendio. Primero fueron los vales de gasolina a los legisladores que no estaban en la capital, que ahora están generalizados.

Y ahora nos enteramos que los legisladores están recibiendo cantidades exageradas para informes individuales que levantan escaso interés.

Los viejos malos tiempos, en los que los diputados manejan a su antojo el dinero público que se les encomienda están a punto de regresar.

El desmarque de los destapes en el PVEM siguieron, pero no son convincentes.

La senadora Ruth González Silva se ciñó a la ambigüedad al no aceptar la directa postulación que le hizo su colega Manuel Velasco, pero sin cerrar tampoco la puerta, señalando que le gusta el status quo de la entidad bajo el PVEM y que así le gustaría que siguiera.

No faltó la afirmación de que hoy, estaba dedicada a sus labores senatoriales.

En ese mismo tenor fueron las declaraciones de J. Guadalupe Torres Sánchez, el secretario general de gobierno que fue arrojado al foco político por el gobernador Ricardo Gallardo. Él, a lo que está dedicado es a su trabajo en el gabinete.

Pero ayer, la columna Frentes Políticos del diario Excelsior de la CDMX dedicó un elogioso párrafo al funcionario potosino, en el que se mencionaba que era una figura sobre la que no pesaba el "lastre" del nepotismo (¿Se viene el fin de la concordia en el PVEM?). El comentario termina recomendando que "no lo descarten".

No hay que perder de vista que las columnas de los diarios de la CDMX se han vuelto cancha de los vaivenes políticos del estado, convirtiéndose en correo, defensa y ataques de los políticos potosinos y en el que la espontaneidad tiene pocas probabilidades de surgir.