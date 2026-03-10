Sara Rocha, la dirigente estatal del PRI, lanza el salvavidas esperando que 2027 sea el año en el que el otrora poderoso tricolor posiblemente enfrente su extinción.

En consonancia con la dirigencia nacional, el PRI convoca a otras fuerzas políticas a una "gran alianza" para hacerle frente a Morena.

Sin embargo, bajo la fachada de la unidad partidista, el llamado es un grito por la sobrevivencia del partido, cuya caída iniciada desde hace años podría tener un abrupto final en la elección del año entrante.

La desesperación en el llamado de Sara Rocha se refleja en que hasta está proponiendo la alianza al PVEM, sin comprender que eso no sería una unión de pares, sino de subordinación. Aún mayor a la que existe ahora.

A nivel nacional, la unión naufragó temprano ante el rechazo del PAN y MC. Aquí hay indicios, por lo que respecta a Acción Nacional, que el acercamiento con el tricolor no está considerado.

Así que lo más probable es que este salvavidas no impida el hundimiento.

Parece que en el PVEM, las señales que envía Morena sobre las candidaturas familiares no generan preocupación.

La promoción de la imagen de la senadora Ruth González Silva por parte de la administración estatal sigue sin cambios.

Ayer participó en un evento de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado en un Cecyte de la capital.

Desde la entrada, los letreros de bienvenida establecían que la estrella del evento era la senadora, lo que las pancartas que portaban los estudiantes, casi todas dedicadas a ella, confirmaban.

El sábado pasado, el Consejo Nacional de Morena oficializó el criterio de no apoyar candidaturas de parientes de un gobernante para sucederlo, lo que cancela la posibilidad de que González Silva encabece una alianza con Morena.

La insistencia en promocionar la imagen de la senadora a costa de las dependencias estatales es un signo más de que el Verde y Morena serán adversarios en 2027.

Desde hace tiempo, no se veía la celebración de una misa en la vía pública. El enojo de la comunidad católica ante los daños provocados por la marcha del 8M a la iglesia del Sagrario impulsó que, en desagravio y protesta, la ceremonia saliera del templo.

Dadas las reglas civiles y eclesiásticas que norman la celebración de las ceremonias católicas, es posible que se abra un debate sobre la legalidad del evento, pero indudablemente que no le faltarán simpatías a la iglesia al considera que el inmueble fue afectado en exceso.

Por otro lado, en redes sociales se promueve la presentación de una denuncia penal por los daños a la iglesia, algo que no había ocurrido antes.

En ese sentido, la celebración del Día Internacional de la Mujer podría traer este año más consecuencias de lo usual.

