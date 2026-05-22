Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2025, 923 mil 617 habitantes tuvo una percepción de que la corrupción en el estado era frecuente y muy frecuente. El 78.8 por ciento de la población tenía esta percepción.

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Sólo el 2.4 por ciento no percibió ningún indicio de conductas ilegales de funcionarios públicos, de acuerdo con el apartado de corrupción de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.

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El ranking de las instituciones que generan las percepciones más altas de corrupción entre la población potosina queda así: las corporaciones policiacas ocupan el primer sitio, seguidas de los partidos políticos, el gobierno estatal, los legisladores federales, la Fiscalía estatal, la administración federal, las alcaldías, los empresarios y los jueces.

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Por lo que toca a las denuncias contra los responsables de estos delitos, en San Luis, el 84.7 por ciento no se toma el trabajo de reportar a las autoridades y sólo el 6.3 por ciento lo ha hecho. Lo que hace suponer una amplia desconfianza ciudadana en que las autoridades castigarán ese delito.

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Así la radiografía de un delito que, presumen las autoridades, van a la baja.

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El deterioro educativo de la entidad quedó evidenciado por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa, que en su estudio sobre la interrupción del ciclo educativo de la primaria y la universidad en las entidades.

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Apenas el 31 por ciento de los alumnos que en 2010 se inscribieron a la primaria logró, 12 años después, ingresar a alguna institución de educación superior.

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Con esto, la entidad se ubicó en el quinto peor desempeño entre las entidades de la república.

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No se puede hablar de un éxito educativo con estas cifras y considerar un recorte de días de clases, como hace unas semanas promovió la SEGE para ofrendarlos a los juegos mundialistas eran un despropósito.

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Vuelven los dolores de cabeza a la Zona Industrial, cuyas calles de nuevo se inundaron por las lluvias que han caído en estos días.

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El gobierno del estado y la alcaldía se disputan el mérito del arreglo de esas avenidas, pero ahora, las fugas y las lluvias han complicado la vialidad.

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El reciente fallo del Tribunal Electoral del Estado sobre el incumplimiento de los diputados viene a complicar la postura del Congreso en el asunto de la consulta a los pueblos indígenas, que amenaza con convertirse como uno de los peores legados de la actual Legislatura

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