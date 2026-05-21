Sin fundamento > Freno a empresas

El carácter político del pleito futbolero por la plaza Fundadores quedó en evidencia con el reconocimiento del encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), César Rocha Moreno, de que no existe un estudio técnico que compruebe la fragilidad estructural de ese espacio.

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El funcionario, interino hasta donde se sabe, reventó con ese reconocimiento la firmeza con la que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona descalificó la intención del gobierno municipal de usar la plaza para exhibir juegos del Mundial, alegando la existencia de fallas estructurales.

Que Rocha Moreno haya dejado sin argumentos al señalamiento de su jefe podría no sólo impedirle que sea titular de la dependencia, sino acortar su permanencia en el cargo.

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A ver si ya sin ese argumento, el enfrentamiento fútil entre la alcaldía y el gobierno del estado concluye y, parafraseando al mandatario en un críptico mensaje que publicó recientemente en sus redes sociales, "tanto que hay que hacer positivamente y gastan su tiempo en fregar al prójimo".

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El PRI estatal potosino llevó ante las autoridades electorales una denuncia para cancelar el registro de Morena, aprovechando el escándalo del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha, y sus relaciones con el crimen organizado.

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En estos días, la contienda político partidista se ha degradado considerablemente, por lo que no extraña que el tricolor haya optado por esta estrategia oportunista.

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Pero resulta irónico que venga de un partido cuyo peso se ha ido consumiendo en las últimas elecciones, al grado de que podía perder su registro.

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El clima económico en el estado no parece tan favorable como los discursos de las dependencias de los tres niveles de gobierno cuando se analiza el reciente directorio de unidades económicas que lanzó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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El documento establece que en lo que va del año, la generación de nuevas empresas casi se estancó, pues en este plazo, se creció un famélico 0.5 por ciento.

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En números absolutos, el Inegi contabiliza menos de 700 nuevos negocios que aparecieron en los primeros cinco meses de este año.

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Pese al cacareado apoyo oficial, este reporte evidencia que no ha sido suficiente para detonar el crecimiento de la unidad básica de la economía de un estado: sus negocios.

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En especial los pequeños negocios que el estudio del Inegi ubica como los más numerosos en la entidad.