El Congreso y el Ejecutivo tuvieron un ensayo de lo que podría ser la desaparición del Interapas. Hace unas semanas, procesaron la desaparición del organismo operador de Rayón.

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El proceso no fue sencillo y requirió tiempo, por lo que se espera en caso del Interapas, con tres ayuntamientos, se espera un proceso mucho más complicado y no exento de complicaciones.

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Sobre todo por los riesgos legales que se anticipan arrastrará la extinción de ese organismo.

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Y también los ayuntamientos deberían echar un ojo al documento. El decreto establece una serie de pasos y requisitos que les beneficiaría revisar.

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El proceso también proporciona un margen de tiempo para estudiar las posibles reacciones legales que deriven del proceso.

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A ver cuál es la reacción del comercio organizado ante el hecho de que la alcaldía, a través de su dirección en la materia, vio crecer casi 300 por ciento la recaudación a través de las multas impuestas a negocios.

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Hace poco, el propio ayuntamiento anunció un plan contra el comercio informal, pero parece que que la Dirección de Comercio tiene medidas para ambos sectores.

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Tras conocerse que el 90 por ciento de los días del año, la capital padece de cielos contaminados, en el Congreso hicieron un elaborado deslinde para evadir la responsabilidad en el problema.

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Esto escudándose en el hecho de que la contaminación es un problema multifactorial. Desde luego que otras instancias tienen una mayor responsabilidad operativa.

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Pero no escapa el detalle de que cuando el problema escala a niveles graves, las autoridades buscan escapar de la responsabilidad.

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Chihuahua fue el campo de batalla entre la 4T y la oposición y ambos bandos se declararon ganadores.

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Sin embargo, en ese estado norteño también se vio el grado de descomposición que está alcanzando el debate político en este país.

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Morena se vio oportunista al llevar una protesta contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la aún polémica presencia de agentes de la CIA sin cubrir los requisitos legales. Con ello, se ganó el repudio ciudadano al ignorar totalmente la quizá más grave crisis en Sinaloa, con la virtual desaparición del gobierno de Rubén rocha Moya, destrozado por las denuncias del gobierno trumpista.

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Mientras que la mandataria chihuahuense expuso su desesperación ante la presencia incómoda de los morenistas. Los bloqueos carreteros y la patética ruptura de calles para, presuntamente realizar obras, expusieron que fueron una flagrante violación al derecho de tránsito. Pero como era parte de esa batalla política, no mereció ningún comentario en las filas panistas y priistas.