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El dislate de Bautista El gobierno, de compras

Por Redacción

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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      Que alguien le diga a los asesores del diputado federal del PVEM, Óscar Bautista Villegas, que se pongan a trabajar y le eviten al polémico legislador dislates como su intención de prohibir la circulación de motocicletas en vías federales de alta velocidad.

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      El diputado impulsó un exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que incluya a estas unidades en la lista de vehículos al reglamento que restringe el acceso a estas autopistas para bicicletas, peatones, triciclos y cuatrimotos.

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       El legislador que amenazaba a ejidatarios de Rioverde con satélites que espiarían su voto ahora amaga a millones de personas para los cuales, su moto es el único vehículo que disponen para movilizarse en zonas en las que la única vía de comunicación son estas autopistas.

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      La insensibilidad del legislador quedó en evidencia con esta iniciativa contra el libre tránsito de personas. Parece que a los legisladores del Partido Verde, les entró la idea de prohibir. Unos, libre expresión, y otros, libre circulación.

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      Vaya varazo que le dio el Poder Judicial de la Federación a su similar estatal en el caso Lutzow.

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      Un juez estatal se ha resistido a acatar una sentencia que pone muy cerca al médico de librarse d ela acusación del gobierno estatal.

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      Habrá que ver si la justicia potosina sigue empecinándose en desobedecer los mandatos de su superior jerárquica.

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       En el gobierno del estado aprestan la cartera para surtirse de productos para las precampañas elec... perdón, los programas sociales.

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      El jueves fueron publicadas sendas convocatorias de licitación por parte de la Oficialía Mayor y del DIF.

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      Ésta última dependencia se alista a comprar 4 mil tinacos que, entre sus características demandadas está el de ser de color verde. Hace unos días, la expresidenta del organismo, senadora y a quien se ubica como aspirante a la gubernatura, Ruth González Silva, entregó varios centenares de tinacos en el interior del estado.

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      Por su parte, la dependencia que dirige Noé Lara busca adquirir nada menos que dos millones 500 mil formatos para el Programa de Seguridad Alimentaria, cifra que cubriría casi el 80% de la población estatal.

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      Pero no sólo fue eso, también asignará contraros por 470 mil formatos del programa Seguro de Accidentes Escolares, 270 mil formatos para la entrega de útiles escolares, 160 mil formas de registro para el plan Clínica Rosa y 89 mil registros para el reparto de cobijas en invierno. 

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      La maquinaría necesita aceitarse.

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