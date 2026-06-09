Quiere más Pierde el erario

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Que en el evento sabatino del PAN, en el que el alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó su deseo de conseguir la candidatura de ese partido a la gubernatura, hubo más destapes, pero también algo de favoritismo.

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La dirigente estatal del partido y senadora de la República, Verónica Rodríguez Hernández, también expresó públicamente su aspiración a la candidatura al cargo que actualmente tiene Galindo Ceballos.

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Fue muy enfática en señalar que no buscaría la postulación a la gubernatura, en claro mensaje de que no le haría sombra al alcalde.

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Sin embargo, Rodríguez Hernández no está sola y hay al menos otros tres aspirantes, que no tuvieron sin embargo, igual exposición en el evento, ni tanto tiempo como la senadora para informar de sus intenciones.

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La evidencia de que el piso no está siendo parejo se incrementa ante testimonios de que incluso en las instalaciones del comité ya hay trípticos promocionales de la senadora, con un eslogan relacionado con que a la senadora ya le toca ir por la alcaldía.

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Bien podría ser "quiere más" dado que ya tiene dos cargos, uno legislativo y otro partidista, por los cuales cobra sendos sueldos.

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En un momento político en el que la unidad es esencial para el PAN, tener a una jugadora con dados cargados a su favor es una situación que le puede hacer mucho daño. Si el alcalde está enterado de esta situación con respecto a lo que aspira ser su compañera de combo para el siguiente sexenio, es malo. Si no lo sabe, es igual de negativo.

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El ayuntamiento capitalino perdió la guerra del fútbol y abandonó la idea de exhibir los partidos del Mundial en Plaza Fundadores. La puntilla corrió a cargo de la Secretaría de Finanzas, que negó a la alcaldía la autorización de apuntalar la plancha desde el estacionamiento subterráneo

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Al final, será en la Plaza del Carmen el jolgorio futbolero de la presidencia municipal y el gobierno del estado, siguiendo con su tendencia de confundir lo grandioso con lo grandote, se encargará de llenar el antiguo Lastras.

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En ambos casos, el que perdió, y por goliza, fue el erario.

El gobierno del estado, gracias al diputado Héctor Serrano, sigue recibiendo tremenda exhibida en medios nacionales por el encarcelamiento de personas a través de la criminalización de ciertos usos de la IA.

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Si era mala la idea de crear y aplicar la Ley Serrano, el control de los daños que ha desatado para la administración gallardista es infame.

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Pero mientras, por si las dudas, los personajes que han aparecido involucrados en este episodio siguen tramitando, y obteniendo, amparos contra detenciones.