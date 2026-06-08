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Qué tan mal estarán haciendo las cosas los gobiernos de esa rara cosa llamada 4T que la gente está considerando que es mejor regresar -o mantener- a los gobiernos del PRI tan como sucedió este domingo en el estado de Coahuila.

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Y es que mire ustes, al cierre de esta edición el tricolor se perfilaba como el gran ganador de la elección de domingo y podría quedarse con los 16 distritos de mayoría relativa en la elección para renovar el Congreso de aquella entidad. Claro, todo de acuerdo con los primeros datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

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Se informó ayer por la noche, que con alrededor de 21% de las actas computadas, el partido tricolor encabezaba la votación en todos los distritos electorales y registraba cerca del 56% de los sufragios, mientras la coalición Morena-PT se ubicaba en un muy lejano segundo lugar, con aproximadamente 25%.

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Como era de esperarse y antes de contar con resultados concluyentes, ya el dirigente nacional tricolor, el muy controvertido Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, proclamó la victoria de "16 de 16" diputaciones locales y no dudó en señalar que el resultado representa un respaldo ciudadano al priismo allá en Coahuila.

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También, como era de esperarse, Morena denunció desde anoche mismo una presunta operación sistemática de compra y coacción del voto y hasta detallaron que supuestamente se hizo uso de códigos QR entregados a ciudadanos para verificar el sufragio a cambio de dinero.

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El diputado federal Guillermo Santiago, representante de Morena ante el Consejo General del INE, informó que el partido presentó denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y adelantó que también acudirá ante la Policía Cibernética y la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya sólo les falta recurrir a la amenaza de anular la elección bajo el pretexto de injerencia externa. Ya los conoce, todo mundo es culpable de sus pend...(usted sabe) menos ellos mismos.

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Por lo pronto los morenistas informaron que cuentan con videos en los que se observa el uso de listas, sobres con dinero y los mencionados códigos en domicilios particulares. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las autoridades electorales no habían emitido una resolución sobre esas acusaciones.

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Lo cierto es que de ese tamaño es el boquete que le ha hecho el escándalo Rocha Moya en el barquito del proyecto cuatroteísta.

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No deja de resultar interesante la propuesta de contar con un sistema de monitoreo ambiental permanente ya que hasta ahora, San Luis Potosí carece de información suficiente para anticipar sequías, inundaciones y contaminación del agua en amplias zonas del estado.

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Una iniciativa promovida por la diputada Nancy Jeanine García Martínez advierte que la limitada disponibilidad de información climática dificulta la modelación de escenarios y la toma de decisiones por parte de las autoridades.

¡HASTA MAÑANA!