› Dos ceses › Dinero menguante

Por segundo trienio consecutivo, el alcalde Enrique Galindo Ceballos tiene que destituir funcionarios de primer nivel debido a irregularidades.

lll

Casi al final de su primer gobierno, y debido a las presiones que generó la tragedia del antro Rich, destituyó a su director de Comercio, Jorge García Medina y a otros tres funcionarios de esa dependencia.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y ahora, por presuntas conductas que podrían ser consideradas corruptas, su director de Protección Civil, Adrián Cortázar Ruiz, y otros seis colaboradores, fueron separados de sus cargos y son blanco de una denuncia penal.

Quizá haya quien piense que el gobierno de la capital está actuando de forma proactiva, reconociendo los problemas y actuando antes de que se convirtieran en crisis.

lll

Pero que ya haya ocurrido en dos administraciones seguridad debería prender un foco rojo, que no deja bien parado a la alcaldía.

lll

De ese asunto, una cosa llamó la atención: que no fuera el alcalde Galindo quien hiciera el anuncio de la remoción.

lll

Fue el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa el que, junto con la contralora Gabriela López, y el oficial mayor, Salvador Moreno, dieron a conocer la noticia.

lll

El alcalde, de hecho, citó a la prensa en un evento celebrado horas antes, diciendo que iba a dar un anuncio. Pero ya no asistió él.

lll

Al final, la prensa fue desdeñada, pues el video del anuncio y el comunicado se hicieron circular vía redes sociales.

lll

Luego, desde la Huasteca, se difundieron fotografías del alcalde Galindo Ceballos acompañando al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en una gira para supervisar los daños que han generado las copiosas lluvias que han azotado la zona.

lll

Será interesante saber las circunstancias por las cuales los dos políticos, usualmente en esquinas contrarias, aparecen juntos.

lll

Hablando de protección civil, la peor emergencia por las copiosas tormentas tomó al estado con una situación paradójica: los recursos para este eje gubernamental se han ido reduciendo.

lll

Entre 2024 y 2025, los fondos previstos en el presupuesto de egresos se redujeron una tercera parte, perdiendo poco más de 10 millones de pesos entre un año y otro.

lll

Que el estado sea sorprendido con su peor emergencia de Protección Civil puede potenciar los efectos negativos que está dejando la tormenta.