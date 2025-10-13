› San Luis caro › Sin cuotas

Y pues vaya sorpresa las que nos dieron en este fin de semana el Inegi y la organización civil, “México ¿cómo vamos?” ya que informaron que en el mes de septiembre, San Luis Potosí, fue la entidad federativa con el mayor incremento en la inflación anual a nivel nacional.

Y es que mire usted, de acuerdo con los datos del Indicador Nacional de Precios al Consumidor, nuestra entidad registró un incremento de 4.7 por ciento en la inflación con respecto al mismo mes del año pasado, siendo el estado con el mayor incremento en todo el país. Ya analizarán los economistas la razón por tan desagradable distinción, pero lo cierto es que hay productos como la carne de res, el tomatillo y el chile serrano que se ha encarecido de manera notable.

Señala el Inegi que de forma específica, durante septiembre la inflación subyacente, las que excluye bienes y servicios de alta volatilidad, registró incrementos significativos en varios rubros, de acuerdo con datos oficiales.

Cabe señalar que los precios de los servicios aumentaron 4.36 por ciento en su tasa anual, mientras que las mercancías registraron un alza de 4.19 por ciento , alcanzando su nivel más alto desde enero de 2024. También destacan que los productos agropecuarios presentaron un incremento de 2.76 por ciento anual y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, del 1.42 por ciento.

Las cifras por semana que en el rubro de los alimentos, las frutas y verduras reportaron una baja de 4.86 por ciento, pero los productos pecuarios subieron 8.45 por ciento anual, lo que elevó el índice general de precios de alimentos a 3.53 por ciento. Ya se acerca el cierre de año y ya veremos cómo nos va finalmente en materia de precios a la entidad.

Verónica Rodríguez, la dirigente del PAN en la entidad criticó la iniciativa para imponer la paridad de género en la gubernatura y las presidencias municipales. Uno como es de mal pensado, no puede dejar de pensar que la medida afectaría directamente al candidato mejor posicionado y que no es otro que el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos y, por el contrario, favorecer a la esposa del gobernador Ricardo Gallardo, la senadora Ruth González Silva.

La panista señala que está a favor de la participación femenina en la política estatal, pero sin afectar a nadie, ni hombres ni mujeres. Sin mencionar nombres, la panista reprueba que se impulsen iniciativas de reformas legales como si de trajes a la medida se tratara. No le falta razón a su razonamiento y ya veremos como avanza la intentona reformista en las próximas semanas.

Pues a quien le llovió y tupido fue al alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, pero en las redes sociales donde no fue bien vista su extraña decisión de acompañar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona en su gira de emergencia por la Huasteca.

El propósito del gobernador era claro: llevar consuelo y mostrar preocupación por la gente que se quedó sin nada debido a las fuertes lluvias que se registraron durante la semana pasada. Pero ¿el alcalde capitalino a que iba? Poco o nada podía hacer, pues en la capital, como se sabe, no sobran los recursos. Si su intención era buena ya sólo él lo sabrá, pero falló rotundamente si lo que buscaba era promoción personal en esta región del estado, pues no fueron pocos lo que criticaron esa acción de vil promoción personal.

