Aceite derramado provoca accidentes

Matehuala.- La noche del miércoles se registró un derrame de aceite por parte de un camión en la calle Lerdo de Tejada, el cual ya ha ocasionado varios accidentes, sobre todo de motociclistas. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes estuvieron limpiando el aceite para evitar más accidentes.

Los hechos se originaron cuando un camión derramó líquidos sobre la calle Lerdo de Tejada, en la colonia Arboledas. Esto provocó que varios motociclistas que pasaban por el lugar derraparan, por lo que se pidió apoyo para que limpiaran la zona y evitar que ocurrieran más accidentes.

Al lugar llegaron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes cerraron la calle, también estuvieron los elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes empezaron en la limpieza de la zona.

Colocaron tierra sobre el aceite para que fuera absorbido por este material y posteriormente empezaron a retirar la tierra y colocaron agua para limpiar la calle.

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Ya se han generado varios casos de camiones que derraman aceite en las calles de la ciudad, provocando accidentes.

Por lo que será necesario que autoridades vigilen las unidades pesadas que están provocando percances viales.