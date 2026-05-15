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Actualizarán Reglamento de Panteones

Por Redacción

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Actualizarán Reglamento de Panteones

CIUDAD VALLES.- Aprueba el Cabildo estudiar en comisiones la actualización del Reglamento de Panteones.

Esta mañana, con el Cabildo en pleno, los regidores y el alcalde votaron a favor de mandar a comisiones, entre ellas la de Gobierno, una nueva propuesta para reglamentar los panteones de este municipio.

El secretario del Ayuntamiento mencionó que, de lo que se trata es de hacer una actualización de esta norma local, con la finalidad de dar mejor servicio a los ciudadanos y hacer más eficiente el funcionamiento interno de los cementerios.

Desde hace meses, ha habido quejas sobre el funcionamiento interno del Panteón Municipal que ha trascendido a medios de comunicación.

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