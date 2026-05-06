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Acudirán al Campeonato Panamericano

Los deportistas rioverdenses ya se preparan para participar

Por Carmen Hernández

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Acudirán al Campeonato Panamericano

RIOVERDE.- En la alberca semiolímpica se preparan Pablo López Hernández y Juan Pablo Delgadillo, quienes participarán en el Campeonato Panamericano, en Buenos Aires, Argentina. 

Cabe destacar que, el pasado fin de semana desde temprana hora arribaron a la alberca semiolímpica ubicada en el campo Ferrocarrilero los nadadores potosinos. Pablo quien es docente y Juan Pablo arquitecto, dieron a conocer que desde los 5 años de dedican a nadar. 

Entrenan más de una hora diaria, descansando un día a la semana, cero desveladas, es como se preparan para participar en el Campeonato Panamericano en Buenos Aires, que se realizará en el mes de octubre. 

Los deportistas manifestaron que significa mucho, es un gran orgullo y una gran experiencia para motivar a las siguientes generaciones.  Coincidieron que su gran sueño también es asistir a un Mundial de Máster el próximo año.

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