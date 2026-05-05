Motociclista lesionada al chocar contra auto

Matehuala.- Una mujer resultó lesionada al impactar la motocicleta que conducía contra un automóvil, accidente que se registró en la calle Río Bravo, en la colonia Las Mitras, elementos de Cruz Roja y Tránsito Municipal acudieron al lugar para brindar auxilio a la lesionada e iniciar las investigaciones correspondientes.

Los hechos ocurrieron en la colonia Las Mitras, donde la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron un choque entre una motocicleta y un automóvil.

Una mujer, quien conducía la motocicleta salió proyectada de su vehículo y cayó sobre el pavimento.

Testigos del accidente solicitaron auxilio a las corporaciones de emergencia por las lesiones que sufrió la fémina.

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Elementos de la Cruz Roja atendieron el reporte y al llegar al sitio valoraron a una persona del sexo femenino, quien presentaba múltiples golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo. Por ello en una ambulancia fue trasladada a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

Al lugar también acudieron corporaciones policiacas, quienes iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades del accidente.

Asimismo en una grúa fueron enviados los vehículos a la pensión.