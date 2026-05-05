Vandalizan tumbas del panteón Hidalgo

Matehuala.- Tumbas del panteón Hidalgo fueron dañadas por vándalos que ingresaron durante la noche a este camposanto y causaron diversos daños a las sepulturas. En esta ocasión, una tumba fue grafiteada.

No es la primera vez que el Panteón Hidalgo sufre este tipo de hechos, ya que anteriormente personas ajenas se han introducido para romper cruces, robar floreros, entre otros daños ocasionados a las tumbas.

Incluso, se ha reportado que algunas criptas antiguas han sido abiertas, lo que deja mucho que desear de estas personas que no respetan las criptas de los fallecidos.

Ciudadanos han manifestado su inconformidad, señalando que no es justo que no se permita descansar en paz a las personas que se encuentran sepultadas en el camposanto.

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Por ello, consideran necesario que haya mayor seguridad en los cementerios de Matehuala para evitar que continúen estos actos vandálicos durante la noche.

Los cementerios son lugares que deben ser respetados, ya que en ellos descansan los restos de cientos de personas.

En estos espacios, las familias rinden tributo a sus seres queridos, procurando mantener sus tumbas en buen estado, con una cruz y un lugar digno para visitarlos, recordarlos y expresar cuánto los extrañan.

Lamentablemente, estos sitios han dejado de ser respetados, pues en diversas ocasiones se han registrado actos vandálicos tanto en el Panteón Hidalgo como en el Guadalupe.