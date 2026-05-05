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Investiga Fiscalía caso del perro que atacó a dos niños

Por Redacción

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Investiga Fiscalía caso del perro que atacó a dos niños

CIUDAD VALLES.- El Contralor del Municipio, Francisco Rafael Rodríguez Aguilar ofreció un posicionamiento sobre el caso del ataque del perro a niños en la Vista Hermosa y la muerte de la mascota a manos de funcionarios y dijo que no habría impunidad y se actuaría conforme a la ley. 

El funcionario compareció ante medios de comunicación y aclaró que el Ayuntamiento no protegerá a funcionarios que hayan actuado fuera del protocolo de acción (respecto a la muerte del can que había atacado a dos niños en dos momentos diferentes). 

Agregó que, si en la investigación de su oficina, hay elementos que pudieran ser parte de una denuncia penal, se dará vista a las autoridades correspondientes. 

Los castigos para quienes hayan incurrido en faltas flagrantes al protocolo van desde la separación de su cargo, hasta la inhabilitación para ejercer un puesto público. 

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La Fiscalía inició dos investigaciones de oficio sobre el asunto ocurrido la mañana del martes 28 de abril en la Vista Hermosa: la de los padres de los niños atacados y la del dueño del perro, que perdió a su mascota luego de que se aplicó el protocolo de control del animal.

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